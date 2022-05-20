北市80台抽水機達安全年限 不汰換恐再現淹水慘況

根據北市府統計，去年台北市就有45處淹水、逾半行政區淪陷，不過卻有近百台抽水機已達27年評估年限，有議員憂心，老舊抽水機汰換速度追不上氣候變遷，恐重演去年6月豪雨成災、積水難退的惡夢。北市水利處表示，目前已編列相關預算，允諾會儘速完成更新檢修。

北市議員洪健益表示，2017年全市共淹水19次、2018年14次、2019年45次、2020年13次、2021年45次，他認為抽水機將影響後續排水的效率，如果能在汛期前先將整備工作做好，就不會導致後續淹水狀況。

目前台北市境內屬水利處轄管的抽水站計有共計88座，設有423台抽水機，其中約有80台將達27年評估年限。洪健益說指出，去年6月4日台北市突然降下豪大雨，松山、信義區多處道路滅頂，被譏為「泥羅河」，12行政區就有8區淪陷，可能是因為瞬間雨量過大，其中又以信義區淹水16次最多，大安區14次排第二，接著是文山區5次、松山區4次。

洪健益說，近年最會積淹水的前5大行政區中，大安、士林區以30次居冠，信義、北投區為17次排名第二，松山區則以11次位居第三。他認為，行政區發生積淹水的頻率，也與抽水機的使用頻率、使用年限及故障有關，憂心抽水機汰換的速度恐跟不上氣候變遷速度，建議市府加快更新作業。

北市水利處長陳郭正回應，表訂的27年屬評估年限，並非上限，通常市府會在年限將屆前先行評估，若抽水機本身性能堪用就不會直接更新，目前北市正在執行抽水站設備更新及改善工程，現已來到第4期，今年汛期前也已完成萬芳、南京站的更新作業，撫遠、景美站則在去年更換完畢。

北市水利處副總工程司鍾國豐提到，其實台北市自1966年建置抽水機以來，全市機組已更新到第二輪，且每年都會執行汰換作業。目前第4期將進行16台抽水機的規劃設計，明年將替第5期計畫編列預算，預計完成64台機組更新。