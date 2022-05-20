北市公車專用道坑坑洞洞 議員揭：這條平均6天補一次

現正值梅雨季，台北市議員潘懷宗指出，公車專用道常有積水問題，公車進站水花橫掃，一直無法解決。另據統計台北市15條公車專用道，兩年來坑洞修補共計319次，平均每條一年要修補10次，南京東路公車專用道甚至2年修補101次，平均6天修一次。新工處表示，目前將換用承載力較高的半鋼性路面，目前已經有幾條公車專用道已經採用。

北市至110年底，共設置15條公車專用道，總長度60.5公里。潘懷宗說，陳情民眾就反映靠近林森北路的中山國小站，雙向的公車專用道，只要下雨容易積水，公車行駛會濺起水花潑溼等車的民眾，北市不少公車專用道都有這種情形。

潘懷宗說，109年、110年最常修補的是南京東路公車專用道，兩年共修補101次，竟平均6天修一次，是使用什麼材質路面？另一條則是民權東路公車專用道，兩年共修補87次。

公車專用道因供重型公車行駛，長期反覆輾壓，瀝青夏天高溫曝曬下，容易凹陷、冒出輪跡，形成所謂「車轍」。潘懷宗說，公車專用道常見缺失，包括伸縮縫破損、坑洞等，都會加速路面龜裂與凹陷。北市八成以上是使用低地板公車，地面若坑坑洞洞，乘客搭乘舒適度更加打折扣。

另外，公車站體下方排水孔堵塞，未即時清淤，也會導致雨水宣洩不及，造成積水。因為公車專用道位於路中央，巡查不易，質疑就是公車專用道積水一直沒被改善的原因。

新工處長林昆虎指出，公車專用道車輛使用特性，因多駛在同位置，載重高於一般道路，近年來嘗試使用抗車轍及抗壓能力較好的材料，追蹤觀察迄今，評估「半剛性」瀝青混凝土鋪面的表現成果較好，使用多孔隙的瀝青，防止水滲下去，鋪完後上面會再灑一層水泥性的材料，目前已經有幾條的公車專用道已經採用，因坑洞產生的積水應可以解決。

林昆虎說，目前15條中坑洞數多的公車專用道中，包括南京東、民權東和松江路，也將會陸續使用半鋼性路面處理，下半年就會處理好。

新工處指出，至於站牌停靠區積水的問題，站台區採用「剛性鋪面」，以抵抗公車進出站煞停強大應力，剛性鋪面不透水，排水需仰賴兩側排水孔，但若有垃圾、落葉堵塞，引響排水功能，將請環保局將公車站牌剛性鋪面範圍洩水孔，排入定期清理路段，以減少積水發生。