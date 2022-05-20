侯友宜視察疫苗站 遭民眾正面嗆聲

新北市長侯友宜下午前往中和購物中心視察疫苗接種站，正當侯友宜站定位準備接受訪問時，突然一名家住中和民眾跳出高喊「有看到中和衛生所多少人排隊嗎？居隔書發的這麼慢！」隨即被一旁警衛架開。侯友宜也立即表示「我了解，這是居隔單的問題。」

新北市近日加開中和環球購物中心、淡水市民活動中心、板橋運動場等機動接種站，新北市長侯友宜今下午則前往中和環球購物中心接種站視察疫苗施打情形，不料一名家住中和民眾，因居隔單遲遲未收到、衛生所民眾大排長龍心生不滿，特地前來中和環球購物中心向侯友宜抱怨。

侯友宜面對民眾怒火表示，新北市在浪頭上， 很快會發現防疫問題反映中央，希望因地制宜快速應變，新北市民抱怨居隔單人工作業太慢問題，這也是反映中央已經一個月，因為中央系統法傳太慢，必須人工作業每一張要花20分鐘，因此浪費民眾時間排隊拿居隔單，因此民眾抱怨第一線公衛體系無法負荷民眾期待，反映中央一個月都沒解決。新北很誠意期待中央解決問題，民眾抱怨都聽到這就是居隔單問題希望快速解決。