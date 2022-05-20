快訊

泰國羽賽／再見鷹眼挑戰 戴資穎險勝何冰嬌晉級4強

「快篩陽=PCR陽」對象再放寬？ 陳時中這樣說

輸不起？防疫險收46.7億保費每日賠5千萬 富邦金總座說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜視察疫苗站 遭民眾正面嗆聲

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中和民眾(中)向侯友宜高喊「有看到衛生所多少人在排隊嗎！」，隨即被警衛架離現場。記者李定宇／攝影
中和民眾(中)向侯友宜高喊「有看到衛生所多少人在排隊嗎！」，隨即被警衛架離現場。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜下午前往中和購物中心視察疫苗接種站，正當侯友宜站定位準備接受訪問時，突然一名家住中和民眾跳出高喊「有看到中和衛生所多少人排隊嗎？居隔書發的這麼慢！」隨即被一旁警衛架開。侯友宜也立即表示「我了解，這是居隔單的問題。」

新北市近日加開中和環球購物中心、淡水市民活動中心、板橋運動場等機動接種站，新北市長侯友宜今下午則前往中和環球購物中心接種站視察疫苗施打情形，不料一名家住中和民眾，因居隔單遲遲未收到、衛生所民眾大排長龍心生不滿，特地前來中和環球購物中心向侯友宜抱怨。

侯友宜面對民眾怒火表示，新北市在浪頭上， 很快會發現防疫問題反映中央，希望因地制宜快速應變，新北市民抱怨居隔單人工作業太慢問題，這也是反映中央已經一個月，因為中央系統法傳太慢，必須人工作業每一張要花20分鐘，因此浪費民眾時間排隊拿居隔單，因此民眾抱怨第一線公衛體系無法負荷民眾期待，反映中央一個月都沒解決。新北很誠意期待中央解決問題，民眾抱怨都聽到這就是居隔單問題希望快速解決。

侯友宜說，今到雙和醫院環球疫苗接種站來看疫苗接種，也看到雙和醫院服務疫苗接種站每天服務1千人次，醫療體系為疫苗接種盡心盡力，雙和醫院肩負居家照護、中重症守護、協調基層診所相當辛苦，新北18家急救責任醫院，全心全力守護新北健康。

8歲女童因打針哭泣，侯友宜見狀給予安慰。記者李定宇／攝影
8歲女童因打針哭泣，侯友宜見狀給予安慰。記者李定宇／攝影
中和環球購物中心今開設機動疫苗接種站。記者李定宇／攝影
中和環球購物中心今開設機動疫苗接種站。記者李定宇／攝影

侯友宜 環球購物中心

延伸閱讀

影／新北單日確診連日創新高 侯友宜感謝警消防疫辛勞

兒童快篩成家長惡夢 民進黨團呼籲新北備妥唾液快篩

侯友宜發文砲打中央「是否接通電話卻捂住耳朵？」

新北居護累計25萬人 康復數首次超過執行居護數

相關新聞

侯友宜視察疫苗站 遭民眾正面嗆聲

新北市長侯友宜下午前往中和購物中心視察疫苗接種站，正當侯友宜站定位準備接受訪問時，突然一名家住中和民眾跳出高喊「有看到中...

石碇山中師傅與麵線共舞 縷縷細絲飄揚國際

清晨5點天尚未亮，大多數人還在被窩中沉睡，石碇山中的許家麵線師傅們已開始練功。

2022我愛你 520新北結婚登記728對

「520」向來是新人最喜愛的結婚登記日之一，今年「2022520」更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，截至今上午11時，新...

土城員和社宅線上招租 因應疫情延長申請期限至5月31日

新北市「土城員和青年社會住宅」招租中，此次新增線上申租，自5月3日起開放受理，原定5月20日線上申請截止，新北住都中心表...

北市80台抽水機達安全年限 不汰換恐再現淹水慘況

根據北市府統計，去年台北市就有45處淹水、逾半行政區淪陷，不過卻有近百台抽水機已達27年評估年限，有議員憂心，老舊抽水機...

北市公車專用道坑坑洞洞 議員揭：這條平均6天補一次

現正值梅雨季，台北市議員潘懷宗指出，公車專用道常有積水問題，公車進站水花橫掃，一直無法解決。另據統計台北市15條公車專用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。