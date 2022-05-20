2022我愛你 520新北結婚登記728對
「520」向來是新人最喜愛的結婚登記日之一，今年「2022520」更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，截至今上午11時，新北市就有728對新人攜手在今日完成結婚登記，戶政事務所也佈置婚攝場景並送上好禮，祝賀新人幸福成家。
新北市民政局戶政科長于英美表示，「520」浪漫又好記，年年居特殊日結婚登記前茅，2020、2021年就有高達1092對及652對以「520」為結婚登記日。新北市各戶所為讓新人安心結婚登記，皆有預防性定時清消，同時特別打造浪漫婚攝場景、推出新婚小賀禮，讓每對新人帶著戶所滿滿的心意回家。
其中，新店戶所選用茶籽堂小鹿隨身清潔保養旅行組，象徵一路有你、土城戶所「LED愛情留言板」讓新人寫下給彼此溫馨小語、新莊戶所送上帶路雞，寓意新人起家。樹林戶所準備暖心湯碗及幸福保溫瓶，祝福新婚夫妻日日溫暖幸福、淡水戶所提供對碗、板橋戶所贈送碗筷禮。
美國籍傅爾克先生與林小姐在板橋戶所登記結婚，傅爾克在台學習中文時認識林小姐的姐夫，牽起兩人姻緣。林小姐父母請命理老師合完八字，給了日期農曆4月20日，回家翻閱農民曆才發現恰巧是5月20日，林小姐笑著說因為她的記性很不好，發現是個好記的日子很開心。
中和戶所結婚登記的新人張先生與蔣小姐，則是在疫情下催生的情侶，因疫情之故，蔣小姐開始參加各式登山活動，進而認識熱愛登山的張先生，兩人一起從大霸尖山，到征戰海拔3000公尺的嘉明湖，每次登山經歷都讓感情不斷升溫，決定今天結婚登記，一起攜手面對人生的不同挑戰。
三重戶所新人汪先生與朱小姐，兩人相識10多年，中間因爭執而斷了聯絡，直到意外相遇，才重新牽起緣分。在平凡且幸福的日子中，意外發現小生命迫不及待到來，決定給寶寶一個溫暖有愛的幸福家庭。經過十幾年後修成正果，中間歷經的風雨，使兩人更珍惜得來不易的好姻緣。
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