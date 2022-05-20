聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐巧芯違停案…網友揭PTT發文者和警員是高中同學 分局將約詢警員
台北市議員徐巧芯，昨天下午因違規停車，三張犁派出所徐姓警員原本要開單，但得知是徐巧芯後，卻改變態度，未開單要離去，事後在IG發文，指出有開和沒單一樣；不久一名自稱該警員友人在PTT貼文，指徐巧芯違停紅線，警員要開單時，徐巧芯「當眾教育」，說「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧！沒關係，你要開就開啊！反正我們再回去講吧！」。
不過徐巧芯還原事件，指出她在餐廳吃飯，紅線停車，詢問人在場是否先勸導，請警員開單，警員不願開單，她還說「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做！」違停是她不對，非常抱歉，日後會改進，已請分局開單。
由於兩造說法截然不同，信義警分局昨天緊急介入並瞭解經過，調閱警員身上的密錄器後，發現三張犁派出所徐姓警員經光復南路巷道，要告發違停，一名男子上前表示準備離開，徐巧芯出現詢問違停舉發程序，全程語氣平和，沒有爭執或要求不開單，事後徐員在IG貼文被轉貼PTT。
信義警分局表示，昨天詢問徐姓警員時，他坦承值勤時間在IG發文，這部分行為經分局認定違反值勤規定，因此擬申誡處分；昨天分局詢問警員，PTT發文者是否為他熟識的人，徐姓警員否認。
如今PTT發文者被網友起底，和徐姓警員是高中同學，兩人熟識是好友，分局表示將再約詢徐姓警員，詢問兩人關係，並調查是否為徐姓警員授意友人在PTT發文。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言