今520萬里繡球花季大聲喊出愛 情侶花田結織花下求婚

2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，現場多對佳偶，甜蜜蜜對另一半大聲示愛，大聲說出「我愛你」，一對情侶抽中萬元黃金對戒十分興奮。在萬里區長粘雪琴區見證下，一對情侶鼓起勇氣求婚，兩人在萬里高家繡球花田結識，今天也在花下求婚成功。

參加示愛活動年紀最長者是72歲唐姓夫妻，結婚至超過50年，10年前老公中風無法言語，老婆仍不離不棄體貼照顧，才能重新站起來。陳姓情侶因為工作相遇，在今天520男方大聲向女友說出「我愛你」。其他參加者還有工程師、醫療服務業、學生、軍人、家管及退休人員等。

今天花田還有一場浪漫的求婚儀式，黃昶閔、李芳茹是第一年來萬里賞繡球花結緣相識，交往1年後，在520這一天，譜下兩人甜蜜樂章。

獲得粘區長抽出黃金對戒的王秋閔、陳致泓，兩人從小居住台中，到台北讀書，是同校的學長學妹，結婚已超過10年，因為疫情已經許久未出門，沒想到來參加竟然幸運抽到大獎。

粘雪琴表示，很高興看到不管是年長的老夫老妻，或者是年輕的夫妻、情侶，透過繡球花活動大聲說愛，田間開出比以往更多、更大、更圓的花朵，是網紅拍照首選，也是情侶、夫妻、家人們的旅遊勝地，現場都依中央防疫規定辦理，歡迎民眾來萬里賞花。

萬里區特別串連許多在地小農、新北市青農、金山＆萬里青農，結合許多美食、生態、文創館、渡假村、溫泉業者、農場等在地特色業者共襄盛舉，攜手在花季期間推出許多賞花優惠，持門票於各個合作業者處消費，最多還可以省下750元。

優惠資訊詳見萬里區公所官網