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北市二殯二期新大樓 112年4月完工9月正式營運

中央社／ 台北20日電

北市第二殯儀館二期新大樓預計明年4月完工、7月試營運、9月正式啟用，北市府表示，之後便會拆除一殯、建富德公墓新靈骨塔等。

台北市政府今天舉行二殯二期新大樓上梁典禮，市長柯文哲出席致詞時表示，二期工程因物價上漲、疫情及缺工等，許多工程延遲，預計明年4月完工、7月試營運、9月正式啟用，屆時二期大樓的公園化與綠地化將改變大眾對殯議館的刻板印象。

民政局長藍世聰表示，二殯的公共藝術以「風．啟-永恆之愛」為題，設置牆面、水池、花台、草坪、步道圓環的裝飾。之後也會拆除一殯、興建富德新塔等，並增設環保葬園區。

民政局指出，二殯二期為地下4層、地上5層立體化殯儀館大樓，設有17間低碳禮廳，地下層設有390格汽車位及385格機車位等，加上館區公園化景觀，112年將可提供更完善的治喪服務設施與環境。

民政局表示，二殯民國68年建置，治喪服務量冠於全國，為大台北都會區最重要的治喪場所，然而隨著人口老化，未來死亡人口數逐年增加的情形下，原有設施勢必無法負荷，因此，在二殯一期大樓於105年完工啟用後，接續啟動二殯二期整建工程，希望滿足未來至145年達台北市死亡人口數最高峰時的治喪量能需求。

北市 殯儀館 疫情

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