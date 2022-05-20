北市衛工處替汙水管「美甲」 維持管壁光滑提升排水力

北市衛生下水道工程處為了維持汙水下水道的正常運作，針對使用逾30年的汙水管，推動汙水管延壽工作，於中山區北安路的汙水管渠試辦在德、英、美、日等國家廣泛應用的「光固化工法」，透過美甲原理延長汙水管渠的使用壽命及效能，工時從幾日縮短至2小時便可完成。

北市衛工處表示，汙水下水道埋設在地底下，修繕工法主要分為「傳統開挖工法」及「免開挖修繕工法」2大類，免開挖修繕技術需求較高，對交通的衝擊較小，且施作速度快，是目前汙水管渠的主要修繕方式。

而「光固化工法」是免開挖修繕工法中較新的技術，衛工處指出，該技術和做美甲的原理一樣，透過紫外光照射管渠內壁的特殊樹脂，樹脂硬化後會形成光滑的保護層，除了耐腐蝕，還能提升汙水管的排水能力。

衛工處維護工程科長陳鏗元說，為提高汙水管的使用年限，於埋設中山區北安路逾15公尺的汙水管線試辦「光固化工法」，不包含前置作業的時間，實際操作僅花費不到2小時，相較於傳統開挖工法需耗費數日，大大縮減施工期程。在進行光固化工法的過程中，還可透過系統即時監控管內狀況，並自動分析紫外光照射時間，確保施作品質。