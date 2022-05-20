聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市衛工處替汙水管「美甲」 維持管壁光滑提升排水力
北市衛生下水道工程處為了維持汙水下水道的正常運作，針對使用逾30年的汙水管，推動汙水管延壽工作，於中山區北安路的汙水管渠試辦在德、英、美、日等國家廣泛應用的「光固化工法」，透過美甲原理延長汙水管渠的使用壽命及效能，工時從幾日縮短至2小時便可完成。
北市衛工處表示，汙水下水道埋設在地底下，修繕工法主要分為「傳統開挖工法」及「免開挖修繕工法」2大類，免開挖修繕技術需求較高，對交通的衝擊較小，且施作速度快，是目前汙水管渠的主要修繕方式。
而「光固化工法」是免開挖修繕工法中較新的技術，衛工處指出，該技術和做美甲的原理一樣，透過紫外光照射管渠內壁的特殊樹脂，樹脂硬化後會形成光滑的保護層，除了耐腐蝕，還能提升汙水管的排水能力。
衛工處維護工程科長陳鏗元說，為提高汙水管的使用年限，於埋設中山區北安路逾15公尺的汙水管線試辦「光固化工法」，不包含前置作業的時間，實際操作僅花費不到2小時，相較於傳統開挖工法需耗費數日，大大縮減施工期程。在進行光固化工法的過程中，還可透過系統即時監控管內狀況，並自動分析紫外光照射時間，確保施作品質。
衛工處說，台北市作為全國最早建設汙水下水道系統的都會城市，汙水接管率已逾8成，汙水下水道建設為都市現代化進步之重要指標，在建設完成後，保持其良好的使用狀態，是汙水下水道從業人員的重要工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言