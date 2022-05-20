二殯二期新大樓上梁典禮 柯文哲：最後工程是一殯除役

台北市二殯二期整建工程新大樓屋頂層上梁典禮，上午由市長柯文哲主持。柯文哲指出，本來這工程預計在他卸任前可以完工，但碰到疫情，缺工缺料物價上漲，一大堆工程都延遲，現在工程大約明年4月完工、7月試營運、最快9月月正式營運，二期工程結束還有三期工程，最後的重大工程是一殯的除役。

民政局指出，殯葬處105年開始執行二殯二期整建工程計畫，規劃新建地下4層、地上5層立體化殯儀館大樓，設有17間低碳禮廳，地下層設有390格汽車位及385格機車位等，加上館區公園化景觀，112年將可提供更完善的治喪服務設施與環境。

第二殯儀館於民國68年建置，治喪服務量全國最高，為大台北都會區最重要的治喪場所。隨著人口老化，未來死亡人口數逐年增加的情形下，原有平面設計無法負荷，二殯二期整建工程希望能滿足未來至民國145年達台北市死亡人口數最高峰時的治喪量能需求。

柯文哲說，新大樓是黃金級的綠建築，公園化、綠地化，可以把過去殯儀館鄰避設施的印象改變，交通動線本來是辛亥路，將來會有聯外道路。

柯文哲說，台北整個殯葬文化改變很多，特別是環保葬，沒想到接受度這麼高，數字去年是6千多人採用，這對長遠有好處，土葬已經廢掉，靈骨塔畢竟是鄰避設施，當大家可以接受環保葬時，靈骨塔的需求量就下降，對環保會更好。

另外，電子輓聯、網路公祭到環保葬，顯示台北市民可以接受新的事物，國家進步來自全體國民，國民願意接受變環保概念，對國家長期發展是有利。