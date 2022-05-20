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二殯二期新大樓上梁典禮 柯文哲：最後工程是一殯除役

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市二殯二期整建工程新大樓示意圖。圖／民政局提供
台北市二殯二期整建工程新大樓示意圖。圖／民政局提供

北市二殯二期整建工程新大樓屋頂層上梁典禮，上午由市長柯文哲主持。柯文哲指出，本來這工程預計在他卸任前可以完工，但碰到疫情，缺工缺料物價上漲，一大堆工程都延遲，現在工程大約明年4月完工、7月試營運、最快9月月正式營運，二期工程結束還有三期工程，最後的重大工程是一殯的除役。

民政局指出，殯葬處105年開始執行二殯二期整建工程計畫，規劃新建地下4層、地上5層立體化殯儀館大樓，設有17間低碳禮廳，地下層設有390格汽車位及385格機車位等，加上館區公園化景觀，112年將可提供更完善的治喪服務設施與環境。

第二殯儀館於民國68年建置，治喪服務量全國最高，為大台北都會區最重要的治喪場所。隨著人口老化，未來死亡人口數逐年增加的情形下，原有平面設計無法負荷，二殯二期整建工程希望能滿足未來至民國145年達台北市死亡人口數最高峰時的治喪量能需求。

柯文哲說，新大樓是黃金級的綠建築，公園化、綠地化，可以把過去殯儀館鄰避設施的印象改變，交通動線本來是辛亥路，將來會有聯外道路。

柯文哲說，台北整個殯葬文化改變很多，特別是環保葬，沒想到接受度這麼高，數字去年是6千多人採用，這對長遠有好處，土葬已經廢掉，靈骨塔畢竟是鄰避設施，當大家可以接受環保葬時，靈骨塔的需求量就下降，對環保會更好。

另外，電子輓聯、網路公祭到環保葬，顯示台北市民可以接受新的事物，國家進步來自全體國民，國民願意接受變環保概念，對國家長期發展是有利。

柯文哲說，二期工程結束還有三期工程，革命尚未成功，最後還有的重大工程是一殯的除役，還有很多事要做，繼任的人還是要努力 。

台北市長柯文哲參加台北市二殯二期整建工程新大樓屋頂層上梁典禮。圖／北市府提供
台北市長柯文哲參加台北市二殯二期整建工程新大樓屋頂層上梁典禮。圖／北市府提供

柯文哲 北市 殯儀館

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