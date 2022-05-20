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影／新北單日確診連日創新高 侯友宜感謝警消防疫辛勞
新北市單日確診人數連日創新高，市長侯友宜今天前往中和警分局國光派出所及新北市消防局國光消防分隊，慰問在防疫第一線的員警及消防員，同時感謝陸軍後勤指揮部調派軍方救護車進駐新北市協助防疫。
新冠肺炎疫情持續升溫，新北市近期單日確診人數屢創新高，中和區累計確診數已逾4萬人，為新北市各區第二高，新北市消防局指出，今年自5月1日起新北市緊急救護案件平均每日超過700件，其中有30%為防疫案件， 中和區國光、中和、南勢及員山等4個分隊救護總量達1740件，為全市前3名，平均每日92件，幾乎每天穿著防護衣工作長達8小時以上，十分辛苦
新北市警察局表示，居家隔離目前已不再設電子圍籬管制，但隨確診者人數連日來不斷攀升，警方處理電子圍籬告警簡訊異常通報工作量依舊吃重，自5月1日起平均每日告警簡訊約800多件，派遣總計1000餘人次，實際到場查訪失聯者300多人，勤務非常繁重。
市警局長黃宗仁說，為保護員警執勤安全避免因此而染疫，警察局律定查訪以不進入室內為原則，並與查訪民眾保持社交距離，確認其身分並未離開檢疫處所即可，查訪員警均應佩戴口罩、手套、護目鏡及防護衣等必要防護裝備。
市長侯友宜今表示，面對大量居家檢疫、居家隔離、居家照護、快篩陽性民眾服務需求，基層員警及消防人員戮力以赴，今天前往中和警分局國光派出所及新北市消防局國光消防分隊，慰問在防疫第一線的員警及消防員，同時感謝陸軍後勤指揮部調派軍方救護車進駐新北市協助防疫，也感謝中和區長及里長們給予民眾衛教宣導及生活協助，整個市府總動員幫助市民一起渡過難關，共同迎接新生活。
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