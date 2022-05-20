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林口區公所推居家照護小幫手 關懷包快篩預約隨到隨領

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
林口區公所表示，每日約有20%的預約者不符合領取資格。圖／林口區公所提供
林口區公所表示，每日約有20%的預約者不符合領取資格。圖／林口區公所提供

新北市確診數居高不下，為因應大量的居家照護及居家隔離民眾，林口區公所運用line@ app成立居家照護小幫手，推出線上預約領取確診者關懷包及居隔者快篩試劑，避免民眾現場久候或資格不符白跑一趟的窘境。

林口區長藍品畯表示，這次推出的預約功能，主要透過確診者委託親友協助代領家戶確診者的物品，服務的不僅是單一民眾，更是整個家庭，希望能夠透過最簡便、最快速的服務，協助民眾解決最迫切的需求。

公所主秘柯建輝表示，這次因應政策將5月9日之後確診者的關懷包下放至公所辦理，透過小幫手建立預約制度，民眾可以在家線上預約，待資格審核通過後，會由協助發放的業務單位聯絡民眾來公所領取，不僅大幅減少民眾現場等待時間，也分散人流減少現場等候人數避免群聚，也避免到了現場才發現資格不符白跑一趟。

協助辦理發放快篩試劑及關懷包的經建課長鄭舒文表示，目前會先透過小幫手發布預約訊息及表單，民眾可自行在家填寫資訊，將檔案回傳小幫手後，會請課內同仁先利用系統查詢民眾資格，符合資格的民眾會再由同仁向民眾聯繫領取關懷包的時間，而針對資格不符的民眾也會個別聯絡通知原因。

林口區公所統計，目前每日受理件數約40件，其中符合資格佔80%，餘下不符合資格者約有20%，通常為系統查無資料、確診日為5月9日之前或自行快篩陽性尚未完成確診程序、資料填寫錯誤等原因，每日發放完畢都會總結一份報表於後台統計進行數量控管。

民眾現場點交領取物品的數量。圖／林口區公所提供
民眾現場點交領取物品的數量。圖／林口區公所提供

快篩試劑 林口

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