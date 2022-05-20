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北市機車設定電子定檢通知 環保局送咖啡、LINE點數

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾只要加入北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，註冊後設定電子化定期檢定通知，取代紙本通知，並完成年度檢定，就可以獲得定檢保修折扣券、超商咖啡券和LINE POINTS點數20點。圖／聯合報系資料照
民眾只要加入北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，註冊後設定電子化定期檢定通知，取代紙本通知，並完成年度檢定，就可以獲得定檢保修折扣券、超商咖啡券和LINE POINTS點數20點。圖／聯合報系資料照

北市環保局下周開始辦理「防疫無接觸 機車定檢LINE先行」活動，民眾只要加入北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，註冊後設定電子化定期檢定通知，取代紙本通知，並完成年度檢定，就可以獲得定檢保修折扣券、超商咖啡券和LINE POINTS點數20點。

本土Covid-19疫情持續延燒，為了鼓勵市民使用電子化通知服務取代傳統明信片傳遞接觸，環保局舉辦「防疫無接觸 機車定檢LINE先行」活動，在5月23日至12月底期間，民眾只要加入台北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，完成指定任務可享三重好康，除了註冊送20點LINE POINTS點數，還有超商咖啡券及機車保修百元折扣大方送。

環保局表示，今年除了持續推出LINE POINTS點數好康贈送活動，凡設籍台北市車輛，且車齡滿5年，另須完成年度定檢，民眾新註冊LINE電子化定檢通知，即贈送LINE POINTS 20點，設籍北市車輛不論新註冊或舊有註冊好友，每周三還加碼登記贈送50杯超商咖啡券。

除此之外，環保局也說，完成系統註冊及年度定檢的好友，不限車籍皆可領取定檢保修折扣券，憑券至台北市配合活動的機車排氣檢驗站，只要保養維修滿300元，即可折抵100元。

環保局說，透過LINE@「定檢好康愛報報」註冊電子化通知，除了響應減紙減碳同時減少接觸兼顧防疫之外，還可提醒車主按時完成機車排氣檢驗，系統內也可查詢定檢結果及申請汰舊補助等功能，線上接收最新消息，減少接觸傳染風險。

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