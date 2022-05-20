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流浪的獒犬個性竟反差萌 訓犬師被融化直接收編

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
流浪的獒犬個性黏人愛撒嬌，與外表反差極大。圖／新北市動保處提供
流浪的獒犬個性黏人愛撒嬌，與外表反差極大。圖／新北市動保處提供

今年初於林口山區民眾發現魁梧的獒犬遊蕩，神情哀傷似乎被主人拋棄，周圍有人靠近即警戒狂吠嚇壞香客。通報後到五股動物之家，經謝姓訓練師調教，逐漸展現溫柔、好奇個性，像個萌犬到處嗅聞、逢人飛撲，與外表形象十足反差萌，訓犬師最後決定將獒犬收編，給牠溫暖的家。

五股之家獸醫林洋演表示，獒犬剛到動物之家時，非常緊張，加上體型龐大，讓前來民眾有點懼怕。但事實上，經過獸醫師進一步仔細觀察，發現牠有著溫柔個性，且對這世界充滿了好奇，來所一週後，漸漸熟悉環境，除了愛到處玩，逢人便搖尾巴熱情飛撲，與牠外表形成相當大的反差，逗樂了在場所有人。

獒犬常因體型因素，即便民眾有心認養但往往礙於家中飼養空間有限而作罷，所幸謝明憲訓練師由於長期訓練動物，家中活動空間相當寬敞，加上在調教獒犬過程中，彼此累積了默契，於是決定認養牠，即使獒犬可能會再長大，也願意用愛接納、愛護牠，認養後更是時常帶著獒犬回娘家，在所內展示訓練成果，讓民眾了解犬隻飼養與訓練的技巧。獒犬瞬間成了所內的大明星。

新北市動保處表示，獒犬在人潮往來的宮廟遊蕩，很幸運被發現而通報動物之家。然而有許多流浪動物因在荒涼地點，而被迫吃草根、啃樹皮維生而失去生命，又或因體型因素，無法順利認養。鼓勵民眾以領養不棄養，大獒犬由流浪犬成功轉為訓練有素的明星犬，還返回所內教導更多有心飼養寵物的民眾，牠的故事看到社會愛心，希望更多流浪動物都能順利找到守護牠的家。

流浪的獒犬剛進動物之家時神情悲傷。圖／新北市動保處提供
流浪的獒犬剛進動物之家時神情悲傷。圖／新北市動保處提供
獒犬被發現在林口山區。圖／新北市動保處提供
獒犬被發現在林口山區。圖／新北市動保處提供
獒犬經照料後恢復健康體態。圖／新北市動保處提供
獒犬經照料後恢復健康體態。圖／新北市動保處提供

認養 獸醫師 動物之家

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