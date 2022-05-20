瑞芳多民眾水費暴增疑超收 水公司：舊抄表不確實累計

新北市瑞芳、金瓜石、九份一帶很多民眾反映，5月份自來水費帳單暴增，有的多出3、5倍，有的增加10多倍，民眾質疑超收水費。水公司表示，因新舊委外抄表廠商更換，以前可能有未確實抄表，新抄表員實際抄表後，以前用水度數累計才會暴增，將不會使用累進費率計算，不影響用戶權益。

有用水戶在「瑞芳大小事」社群投訴，他家原本都400到500元，這期收到帳單是2700多元，太誇張，不知到底要不要去繳錢。還有用水戶表示，他家原本都只有100多元，這次抄錶人員要他簽名，收到水單一看水費1300多元，質疑以前抄表人員偷懶沒抄嗎？現在一起算？

還有多位民眾說，水費平常2個月都缴500到600元、這次水費暴增2千多元，真是奇怪，暴增5倍以上，「水費漲價還是超收？」

另有民眾說，5月份水單用水度數68度，水費471元，因家裡平日都是喝山泉水，難道水被偷接？還是有漏水？室內管路經檢查也無漏水漏水。他打電話給瑞芳自來水公司反映，水公司說是委外抄表人員沒有落實抄表動作，目前已換委外廠商。

市議員林裔綺說，上周服務處也接到2位民眾反映，質疑水費暴增疑遭超收的陳情案，服務處已協助處理，本來以為只是個案，但看到很多民眾貼文才覺得事態嚴重，權益受損的民眾應該不在少數，她會在今天到自來水公司，要求提出解決辦法。

水公司瑞芳營運所表示，因為新舊抄表委外廠商更換，部分用水戶舊抄表人員可能因為太遠等一些因素沒有確實抄表，導致用的水以前沒有計費，都累計算到5月帳單，才會水費大增。另也有可能是內線漏水，用水戶可提出反映，水公司會派人員查明。

第一區管理處長李慶興說，如果是新抄表人員實際抄表，以前用的水累計到現在才算進去，還是位戶用的水，沒有超收，但將不會使用累進費率計算，不會影響用戶權益。