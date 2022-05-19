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新北藍綠黨團互槓 國民黨團要中央定一致性停課標準

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
黨團書記長廖先翔表示，防疫應該是由指揮中心訂定全國性一致的標準，應該是由蔡英文總統或衛福部長陳時中，制訂全國一致的標準，再讓地方政府來遵循。記者劉懿萱／攝影
黨團書記長廖先翔表示，防疫應該是由指揮中心訂定全國性一致的標準，應該是由蔡英文總統或衛福部長陳時中，制訂全國一致的標準，再讓地方政府來遵循。記者劉懿萱／攝影

國內疫情嚴峻，新北因校制宜政策引發民怨。新北議會民進黨團才開完記者會要求新北市盡快停課，國民黨團也召開記者會，認為中央應公布全國各級學校一致停課標準。黨團書記長廖先翔表示，防疫應該是由指揮中心訂定全國性一致的標準，由蔡英文總統或衛福部長陳時中，制訂全國一致的標準，再讓地方政府來遵循。

黨團副書記長劉美芳說，新北跟台北有城鄉上的差距，很多偏鄉地區的家長都希望學童能繼續上課，現在有很多的雙薪家庭，一旦全面停課該怎麼辦？中央不要再甩鍋跟踢皮球給地方，要有配套作法出來並發佈給地方。

新北議員江怡臻說「不要把球丟給地方」教育部的政策是因地制宜，如果要用教育部的政策批評新北市長侯友宜，請民進黨回去告訴蔡總統、告訴行政院長蘇貞昌、告訴陳時中，請制訂全國一致的標準，不要讓全國人民陷入焦慮不安與矛盾之中。

新北議員王威元則認為，孩子去學校上課有風險，但風險是中央政府造成的，認為中央政府要把配套措施做出來，一旦12歲以下的孩童都有防疫津貼時，這時候宣布全國停課，「我想大家也會比較同意。」

新北市議會國民黨團要求中央政府負起全責，宣布全國各級學校停課標準及配套措施，別一直進行政治算計，甩鍋給地方。

新北國民黨團今下午召開記者會，認為中央應扛起所有責任，公布全國各級學校的停課標準。記者劉懿萱／攝影
新北國民黨團今下午召開記者會，認為中央應扛起所有責任，公布全國各級學校的停課標準。記者劉懿萱／攝影

停課 教育部 侯友宜

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