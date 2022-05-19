超商送愛到北海岸 獲贈御飯團助弱勢戶
疫情期間影響民眾生計甚巨，就有70家萊爾富分公司合力捐贈5000份御飯團，善盡社會責任，新生活促進會因每日在北海岸發送愛心便當300份以上，因此獲分配雞肉與鹽烤豬肉御飯糰各500份，將分享至協會各服務據點的弱勢戶家中。
新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李指出，70家萊爾富分公司，合力捐贈5000份御飯團，經新北市社會局轉介至需要關懷的案家，而新生活促進會因每日在北海岸發送愛心便當300份以上，因此獲得新北市社會局的支持，媒介萊爾富公司送愛偏鄉的雞肉與鹽烤豬肉御飯糰各500份，而新生活也將會趁新鮮轉贈愛心飯糰，分享至協會各服務據點。
理事長蘇興李進一步表示，衷心感謝新北市社會局與萊爾富公司所匯集各界的善行義舉，讓課後輔導的學生、日照據點與小作所的身心受限學員、長者關懷據點的長者與老病殘的愛心餐戶等案家，能在疫情寒冬中獲得溫馨與關懷。
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