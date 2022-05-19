超商送愛到北海岸 獲贈御飯團助弱勢戶

2022年新北燈會在三重新北大都會公園圓滿落幕，為讓燈會的燈飾在活動結束後還能發揮效益，貢寮區公所就認養了其中的大小蜂蜜罐甜蜜小屋、日月光廊和星光廊，裝置在環保公園和澳底公園，讓公園越夜越美麗。

2022-05-19 17:56