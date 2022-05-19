汐止辦戶外徵才活動 26家廠商釋800職缺

為了協助求職朋友就近找工作，今(19)日新北市政府就業服務處在汐止連興廣場舉辦現場徵才活動，因為，疫情升溫，本來往年都是在公所十一樓禮堂，這次改在戶外舉辦，這次共計邀請26家廠商，提供近八百個工作機會，希望幫助求職者找到理想的工作。

汐止就業務處站長余佳珊表示，今天在汐止的連興廣場舉辦新北市徵才活動，現場有26家廠商，有科技業還有餐飲業以及零售業，有很多元的職缺，也因為配合現在疫情的關係，把場地擺在戶外，減少群聚的疑慮，雖然，今天天公比較不作美，但是有蠻多有26家廠商機會很難得，所以，現場陸陸續續都有民眾來找工作。

現場邀請26家廠商，提供近八百個工作機會，儘管下起毛毛雨，不過，還是吸引不少民眾上門找工作，從徵才手冊看看，有什麼適合的工作，還能夠一次面試多家職缺，就近找頭路，民眾說很方便。

求職新生活，防疫四步驟，入場時要配合量額溫、噴酒精，也因為，疫情的關係，有公司廠商缺工，也有不少民眾等著找工作或是轉換跑道，新北市就業服務處舉辦徵才活動媒合，讓求職者更快找到適合的工作。