快訊

防疫保單任意退保、從嚴理賠？富邦產提三大聲明澄清

注意！氣象局預告下波鋒面報到 這日起將變天

汐止辦戶外徵才活動 26家廠商釋800職缺

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市政府就業服務處在汐止連興廣場舉辦現場徵才活動，共計邀請26家廠商，提供近八百個工作機會，希望幫助求職者找到理想的工作。圖／觀天下有線電視提供
新北市政府就業服務處在汐止連興廣場舉辦現場徵才活動，共計邀請26家廠商，提供近八百個工作機會，希望幫助求職者找到理想的工作。圖／觀天下有線電視提供

為了協助求職朋友就近找工作，今(19)日新北市政府就業服務處在汐止連興廣場舉辦現場徵才活動，因為，疫情升溫，本來往年都是在公所十一樓禮堂，這次改在戶外舉辦，這次共計邀請26家廠商，提供近八百個工作機會，希望幫助求職者找到理想的工作。

汐止就業務處站長余佳珊表示，今天在汐止的連興廣場舉辦新北市徵才活動，現場有26家廠商，有科技業還有餐飲業以及零售業，有很多元的職缺，也因為配合現在疫情的關係，把場地擺在戶外，減少群聚的疑慮，雖然，今天天公比較不作美，但是有蠻多有26家廠商機會很難得，所以，現場陸陸續續都有民眾來找工作。

現場邀請26家廠商，提供近八百個工作機會，儘管下起毛毛雨，不過，還是吸引不少民眾上門找工作，從徵才手冊看看，有什麼適合的工作，還能夠一次面試多家職缺，就近找頭路，民眾說很方便。

求職新生活，防疫四步驟，入場時要配合量額溫、噴酒精，也因為，疫情的關係，有公司廠商缺工，也有不少民眾等著找工作或是轉換跑道，新北市就業服務處舉辦徵才活動媒合，讓求職者更快找到適合的工作。

汐止 求職 徵才活動

延伸閱讀

新北市民進黨團呼籲侯友宜 盡快宣布全市停課

囚禁棒打求職者當詐騙人頭 南海堂假投資洗錢3千萬

每天爬樓梯 汐止里長助公所將快篩劑送到家

汐止議員、臉書社團出資 備200愛心防疫箱

相關新聞

防疫險輸不起 王鴻薇：富邦金最大股東台北市府應道歉

富邦疫情險爭議不斷，外界更批評金管會軟弱無能護短。對此，台北市議員王鴻薇直言，身為富邦金控第一大股東的台北市政府也應該同...

颱風天不能外送 新北市議會三讀通過外送平台自治條例

新北市議會今日三讀通過「新北市外送平台業者管理自治條例」，未來平台業者應為外送員投保不低於300萬元的意外失能、死亡險，...

樹梅進入盛產季 八里年產值達400萬

產期只有1個月的樹梅正值盛產期，除了可直接品嘗，也可加工成果醬、蜜餞或做成果汁。八里農會表示，樹梅採收期從5月中旬開始，...

新北藍綠黨團互槓 國民黨團要中央定一致性停課標準

國內疫情嚴峻，新北因校制宜政策引發民怨。新北議會民進黨團才開完記者會要求新北市盡快停課，國民黨團也召開記者會，認為中央應...

燈會燈飾再利用 貢寮環保公園越夜越美麗

2022年新北燈會在三重新北大都會公園圓滿落幕，為讓燈會的燈飾在活動結束後還能發揮效益，貢寮區公所就認養了其中的大小蜂蜜罐甜蜜小屋、日月光廊和星光廊，裝置在環保公園和澳底公園，讓公園越夜越美麗。

北市共融遊樂場憂「炸屎」議員：增設水槽「洗屁屁台」

北市近年大力推動共融式遊具設置，市議員林亮君發現，公園處所轄61座設有共融式遊具的公園中，有32座公園都沒有設有廁所，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。