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淡水居家關懷中心忙翻 擬增線加派一倍人力

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所居家照顧關懷中心，面對每日遽增的確診者，未來研疑加設1倍的人力與線路來因應防疫需求。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所居家照顧關懷中心，面對每日遽增的確診者，未來研疑加設1倍的人力與線路來因應防疫需求。圖／紅樹林有線電視提供

新北市疫情每日確診數量都突破萬人，淡水區公所四月初成立居家照顧關懷中心，設立20條的電話線路派人力來協助淡水區有防疫問題的民眾，不過面對每日遽增的確診者，未來研疑加設1倍的人力與線路來因應防疫需求。

淡水區長巫宗仁表示，星期一到星期日每日上午九點到晚上六點，除了接受確診者或隔離者的問題答覆，還有一般民眾對於防疫有問題也會接受詢問，包括確診者的防疫關懷包，雖然現在要送出的人數太高，公所沒有人力可以親送，但確診者還是一樣能夠請親友幫忙來到區公所，一樓大廳即可領取。

區長巫宗仁指出，由於目前疫情確診人數，一天比一天還要多，每天需要給確診者或是居隔者的防疫物資關懷箱也隨之增加，這次除了有公所同仁辛苦的加班來協助淡水區居民解決有關防疫問題之外，里長以及里幹事也非常辛苦要幫助送出快篩試劑，也希望大家一起努力，渡過這一波的疫情。

淡水 疫情 快篩試劑

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