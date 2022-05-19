燈會燈飾再利用 貢寮環保公園越夜越美麗

2022年新北燈會在三重新北大都會公園圓滿落幕，為讓燈會的燈飾在活動結束後還能發揮效益，貢寮區公所就認養了其中的大小蜂蜜罐甜蜜小屋、日月光廊和星光廊，裝置在環保公園和澳底公園，讓公園越夜越美麗。

夜晚來到的時候，燈飾亮起，原本要到新北大都會公園才能看到的燈飾，現在在貢寮也看的到，美麗的燈飾點亮了環保公園和澳底公園，遊客到訪時請千萬不要錯過，晚上到公園打卡，欣賞漂亮燈飾。

貢寮區長鍾耀磊表示，感謝市府景觀處協助，給環保公園增加了七十顆的落羽松，以及民政局的協助，將新北燈會的一些裝置藝術，移置到環保公園，讓公園早晚有不同的景色，非常歡迎居民還有遊客到訪貢寮環保公園。

貢寮環保公園緊鄰著貢寮火車站和貢寮老街，是遊客到訪的重要景點，新增加了七十顆的落羽松，還有新北燈會燈飾的裝置，讓民眾不論是白天或夜晚，都值得到環保公園走走欣賞美麗景觀。