平溪候車亭將設智慧看板 民眾等車更方便

平溪區石底里的平溪站公車候車亭，臨近平溪老街，是許多當地民眾和遊客搭乘公車的候車亭，但是候車亭還未設置智慧型公車動態看板，所以市議員林裔綺服務處會勘，要討論增設事宜。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，平溪沿線在這一、兩年間，議員陸續爭取設置了智慧動態看板，目前石底里的平溪站公車候車亭議員也要求要儘快增設，在一個月內設置完成，方便居民搭乘公車更容易掌握公車動態。

等公車也可以很智慧，目前公車候車亭智慧動態看板普及，設置好了能讓民眾即時掌握公車動態，避免民眾候車時間過久，當地民眾也表示若是設置智慧動態看板，對搭乘大眾運輸的當地民眾或是遊客都有很大的便利。

目前公車候車亭的使用空間和用電等方面均沒問題，等待智慧動態看板設置完成，就可以提供當地民眾和遊客更舒適智慧的等車環境，也讓大眾運輸更貼近民眾使用。