北市共融遊樂場憂「炸屎」議員：增設水槽「洗屁屁台」

北市近年大力推動共融式遊具設置，市議員林亮君發現，公園處所轄61座設有共融式遊具的公園中，有32座公園都沒有設有廁所，更少有親子廁所、尿布台，常上演最令幼兒家長害怕的「炸屎」。建議市府應在服務量高的共融式公園設置足夠的親子衛廁，並增設「洗屁屁台」讓公園更友善。公園處承諾，會在1個月內完成初步可行性評估。

林亮君指出，一般幼童戒尿布的時間不一，最晚到四、五歲仍有幼童會戴尿布，家長在外往往有為幼童替換尿布的需求。而就算已經戒尿布的兒童，身高、身型也難以使用為一般以成人體型設計的便器。親子廁所、尿布台等設施是親子友善的基本設施。

林亮君說，許多大型的共融式遊具場域，小朋友往往可以玩上一個下午，是親子長時間活動的場域，但公園基本的親子友善設施相當欠缺。公園處所轄61座設有共融式遊具的公園，僅19座設有公廁，10座公廁位於地下停車場或鄰近體育場館。其中確定有尿布台的公園，更只有21座。

她也指出，家長帶著包尿布的小孩出門在外，最害怕「炸屎」，這是一般的尿布台無法處理的情況，也因此具有溫水蓮蓬頭的水槽「洗屁屁台」的公共場所，成為家長們的最愛。

她要求公園評估，在服務量高、占地廣大的公園綠帶如花博園區、士林官邸及週邊公園等綠帶，增設「洗屁屁台」或哺乳室，讓共融式公園可以更加地親子友善，提供家長與幼童一個良好的活動空間

公園處表示，大型公園如廁所空間足夠，考慮增設洗屁屁台。將在一個月內完成初步的可行性檢討評估。目前有32座未設公廁等設施，是因考量公園基地規模，將研議增設相關設施，目前先預計在7月底增設14座尿布台，轄管公廁內將提供尿布台設施。

公園處指出，北市府推廣共融式遊戲場是強調遊戲場設計，應包容不同孩童狀況與需要，且不論能力或身心狀況，都可提供平等參與遊戲場機會。