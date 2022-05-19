樹梅進入盛產季 八里年產值達400萬

產期只有1個月的樹梅正值盛產期，除了可直接品嘗，也可加工成果醬、蜜餞或做成果汁。八里農會表示，樹梅採收期從5月中旬開始，目前已經進入樹梅盛產期，顏色越鮮紅越好吃。

新北市八里區為全台樹梅最大產區，其中「大容量果園」產量最多，園區內的樹梅由園長陳義和從30多年前開始引進，為適應八里氣候，30年來持續調整改良，果園內樹梅品種主要以東魁樹梅為主，因果實大小如同硬幣50元，也常被稱為「五十摳」，果肉大、口感豐富且甜度高。

2代農民陳鈞銘從小跟在父親陳義和旁學習種植果樹，近年善用網路行銷，透過臉書在網路接單販售新鮮樹梅。由於樹梅採收期只有1個月，短暫採收期陳鈞銘每天從凌晨開始採摘樹梅，採收完後進行包裝、宅配及販賣。

八里農會總幹事高金山表示，樹梅為高單價經濟作物，每台斤單價高達300至400元，八里區種植面積約為4公頃，年產量約1萬多台斤，樹梅為冷涼作物，今年低溫期足夠，有助於開花結果，樹梅品質優良，採收期從五月中旬開始，目前已經進入樹梅盛產期，顏色越鮮紅越好吃。