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樹梅進入盛產季 八里年產值達400萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
八里農民陳義和(左)和陳鈞銘(右)父子。圖／新北市農業局提供
八里農民陳義和(左)和陳鈞銘(右)父子。圖／新北市農業局提供

產期只有1個月的樹梅正值盛產期，除了可直接品嘗，也可加工成果醬、蜜餞或做成果汁。八里農會表示，樹梅採收期從5月中旬開始，目前已經進入樹梅盛產期，顏色越鮮紅越好吃。

新北市八里區為全台樹梅最大產區，其中「大容量果園」產量最多，園區內的樹梅由園長陳義和從30多年前開始引進，為適應八里氣候，30年來持續調整改良，果園內樹梅品種主要以東魁樹梅為主，因果實大小如同硬幣50元，也常被稱為「五十摳」，果肉大、口感豐富且甜度高。

2代農民陳鈞銘從小跟在父親陳義和旁學習種植果樹，近年善用網路行銷，透過臉書在網路接單販售新鮮樹梅。由於樹梅採收期只有1個月，短暫採收期陳鈞銘每天從凌晨開始採摘樹梅，採收完後進行包裝、宅配及販賣。

八里農會總幹事高金山表示，樹梅為高單價經濟作物，每台斤單價高達300至400元，八里區種植面積約為4公頃，年產量約1萬多台斤，樹梅為冷涼作物，今年低溫期足夠，有助於開花結果，樹梅品質優良，採收期從五月中旬開始，目前已經進入樹梅盛產期，顏色越鮮紅越好吃。

新北市農業局表示，新北市樹梅主要集中在八里、三芝等地區，新北市輔導農民以安心、友善方式栽培，現在正值樹梅盛產季節，歡迎民眾品嚐紅肉樹梅。

產期只有1個月的樹梅目前正值盛產期。圖／新北市農業局提供
產期只有1個月的樹梅目前正值盛產期。圖／新北市農業局提供

八里 農民

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