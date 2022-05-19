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區公所淪分裝快篩廠 林杏兒批：浪費基層人力

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北投區公所人員，被指派分裝快篩試劑。圖／林杏兒提供
北投區公所人員，被指派分裝快篩試劑。圖／林杏兒提供

疫情嚴峻，快篩試劑需求迅速增加。國民黨台北市士林、北投市議員擬參選人林杏兒上午舉行記者會指出，基層人力現應付防疫事務已忙得焦頭爛額，但她直擊北投區公所人員，被指派分裝快篩試劑，在人力嚴重吃緊之際，竟又出現浪費人力的現象。

林杏兒指出，北投區公所人員十多人，被指派分裝快篩試劑，同時又要分心處理區公所事務，分神處理此類雜務，衛生局購買4入裝快篩試劑，導致辛苦的基層人員另要分裝成3入一組。5月18日已配送1000多人，基層人員被嚴重壓榨，結束配送工作，仍要繼續分裝工作。

林杏兒說，更令人擔憂的是衛生問題，拆裝過程是否可能因此污染到快篩試劑，導致快篩試劑失效？請主管防疫事務的陳時中部長以及相關單位，實際到基層走訪，真正體恤基層人員，不要再增加基層人員負擔。

另外，她質疑北市衛生局為何是購買4入裝快篩試劑，基層人員還要另外分裝成3入一組，為何不是購買1入裝，採購標準為何？基層人員與衛生局反應，得不到回應。

對此，北市衛生局指出，目前提供健康服務中心之局隔者快篩試劑，主要由中央配發，查中央配發之4入快篩試劑內之卡匣、萃取液、棉棒等均為獨立包裝，盒內原廠並提供分裝夾鏈袋可供需求使用。

北投區長于保雲表示，一天大約是20人分成三班制來分裝，一天只要花上1.5個小時，但現在比較辛苦的是關懷中心人員，對於工作量的問題，會做很平均的分攤，目前來說運作很正常，工作量比較大的就是關懷安置與快篩劑的處理。

國民黨台北市士林、北投市議員擬參選人林杏兒直擊北投區公所人員被指派分裝快篩試劑，舉行記者會批評在人力嚴重吃緊之際，出現浪費人力現象。記者楊正海／攝影
國民黨台北市士林、北投市議員擬參選人林杏兒直擊北投區公所人員被指派分裝快篩試劑，舉行記者會批評在人力嚴重吃緊之際，出現浪費人力現象。記者楊正海／攝影

快篩試劑 衛生局

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