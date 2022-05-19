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區公所淪分裝快篩廠 林杏兒批：浪費基層人力
疫情嚴峻，快篩試劑需求迅速增加。國民黨台北市士林、北投市議員擬參選人林杏兒上午舉行記者會指出，基層人力現應付防疫事務已忙得焦頭爛額，但她直擊北投區公所人員，被指派分裝快篩試劑，在人力嚴重吃緊之際，竟又出現浪費人力的現象。
林杏兒指出，北投區公所人員十多人，被指派分裝快篩試劑，同時又要分心處理區公所事務，分神處理此類雜務，衛生局購買4入裝快篩試劑，導致辛苦的基層人員另要分裝成3入一組。5月18日已配送1000多人，基層人員被嚴重壓榨，結束配送工作，仍要繼續分裝工作。
林杏兒說，更令人擔憂的是衛生問題，拆裝過程是否可能因此污染到快篩試劑，導致快篩試劑失效？請主管防疫事務的陳時中部長以及相關單位，實際到基層走訪，真正體恤基層人員，不要再增加基層人員負擔。
另外，她質疑北市衛生局為何是購買4入裝快篩試劑，基層人員還要另外分裝成3入一組，為何不是購買1入裝，採購標準為何？基層人員與衛生局反應，得不到回應。
對此，北市衛生局指出，目前提供健康服務中心之局隔者快篩試劑，主要由中央配發，查中央配發之4入快篩試劑內之卡匣、萃取液、棉棒等均為獨立包裝，盒內原廠並提供分裝夾鏈袋可供需求使用。
北投區長于保雲表示，一天大約是20人分成三班制來分裝，一天只要花上1.5個小時，但現在比較辛苦的是關懷中心人員，對於工作量的問題，會做很平均的分攤，目前來說運作很正常，工作量比較大的就是關懷安置與快篩劑的處理。
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