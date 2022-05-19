地勢低窪逢大雨易積淹水 金山區溫泉路排水改善完成

新北市金山區溫泉路因地勢低窪，每逢大雨時，因宣洩不及，形成雨水溢流至路面，常造成溫泉路周邊時有積淹水，影響周邊民眾及遊客。金山區公所多次邀集新北市政府城鄉發展局及工務局研議排水改善工程，目前已完工，大幅改善積淹水情形。

金山區公所表示，排水改善工程4月開工，5月中已完工，已大幅改善積淹水情形，有效提升周邊民眾生活及環境品質。

新北市議員白珮茹與當地大同里長許振煌多次現場勘查，市議員白珮茹表示，溫泉路因地勢低窪，時有雨水溢流至路面造成積淹水情況發生，需靠區公所調派抽水車進行抽水來暫時避免積淹水情形，為永久改善，爭取新北市政府城鄉發展局優先補助溫泉路改善工程經費約268萬元，並協調由區公所進行工程盡早改善積淹水問題。

金山區長廖武輝說，工程由公所代辦，感謝市議員白珮茹長期關心區內基礎建設並協助爭取城鄉發展局補助改善工程經費，在工程施工中，市議員白珮茹也多次前往現場視察施工情形。