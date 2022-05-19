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新北國中會考開放紅線臨停 市府公布路段

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市此次共開放21所學校周邊路段紅線臨停，讓父母接送考生。圖／新北市交通局提供
新北市此次共開放21所學校周邊路段紅線臨停，讓父母接送考生。圖／新北市交通局提供

今年國中會考將於5月21、22日兩天舉行，新北市有21所學校考場周邊紅線開放供家長臨停接送，另有8所學校因周邊交通緣故，無法開放，交通局已通告公車業者加密發車班次，請考生多利用大眾運輸前往考場。

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，有些考生不熟悉考場路況或防疫措施，需要接送，市府評估考場周邊道路交通狀況後，決定開放大部分考場周邊紅線臨時停車人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間，不過板橋高中、海山高中、金山高中、光復高中、華僑高中、淡水商工、安康高中、瑞芳商工因周邊交通環境不適合，不會開放。

林昭賢補充，雖然開放紅線臨時停車，但在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。

林昭賢指出，考場開放紅線臨停及人行道機慢車停車範圍分別有：土城區清水高中、新北高工的明德路1段、2段部分路段；中和區中和高中的連城路、錦和高中的錦和路部分路段；永和區智光高工的中正路部分路段、永平高中的仁愛路和永平路部分路段；汐止區秀峰高中旁的忠孝東路、新台五路部分路段；林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段。

另還有新店區新店高中前的中央路部分路段；新莊區恆毅高中前的中正路部分路段、丹鳳高中的龍安路部分路段、新莊高中前中平路部分路段；樹林區樹林高中前的樹中二街、中華路部分路段；鶯歌區鶯歌工商的中正三路部分路段；三峽區明德高中的中正路2段部分路段。

以及蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；三重區新北高中的三信路部分路段、東海高中的忠孝路3段93巷部分路段、三重商工的中正北路部分路段，泰山區泰山高中前辭修路部分路段等。

交通局也提醒，本次會考不開放家長陪考，考生須全程戴口罩，上述各考場均臨近捷運站或公車站，考生與家屬可盡量搭乘大眾運輸前往考場，另家長於臨停接送時仍應注意保持社交距離與遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通順暢與安全。

人行道 公車

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