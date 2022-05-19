北市職能發展學院凌晨火警 勞動局：課程不受影響

位於天母的台北市職能發展學院綜合教學大樓，凌晨4時許發生火警，火警時屋內無人受困傷亡。北市勞動局指出，初步起火原因研判可能是老舊空調設備引發，警報系統正常運作及時通報，消防局立即派出各式消防車及2輛救護車到場，火警在最短時間內撲滅，目前學院的培育與進修課程未受影響，均正常上課。

勞動局表示，這次發生火災的地點是一間辦公室及相鄰之咖啡實作教室，受損面積約9坪，辦公室之桌椅約三分之一受火災波及，因火勢及高温影響，由天花板延伸至相鄰之實作教室，濃煙及灌水撲滅時，造成教室內部混亂，部分桌椅設備、冷氣機具損毀，但僅占該教室約五分之一範圍，目前尚待清點各項設備狀況。

勞動局指出，職能發展學院學院消防安全通報系統均正常，定期測試，最近一次自衛消防編組演練時間為111年4月15日，設置消防安全設備有滅火器、室內消防栓、水霧滅火設備、火自報、手動報警設備、緊急廣播設備、緊急照明設備、消防專用蓄水池、緩降機。

另外，最近一次依法向本府消防局檢修申報日期為111年3月16日為合格申報，並於4月14日消防局安檢小組前往申報複查合格，無任何缺失。本次火災時，亦因平日測試合格，及時啟動警示及通報流程。有關起火原因，將待消防局專業調查後確定。