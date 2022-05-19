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疫情海嘯將襲擊中南部 能從北部痛苦中學到教訓？

北市消保官收30件防疫保單申訴 富邦產險最多

中央社／ 台北19日電

北市主任消保官楊麗萍今天指出，已接獲申訴防疫保單共30件，其中富邦產險有16件最多；申訴案較多爭議是續保，提供2方式供消費者自保。

楊麗萍今天接受媒體電話訪問時指出，從4月1日至5月18日，民眾申訴防疫保單共30件，其中申訴富邦產險有16件最多，其餘為不同產險公司。

她表示，申訴防疫保單30件占最多是續保爭議有18件、業者拒保或未獲核保明確結果7件，其餘申訴案有理賠爭議等。

楊麗萍說，民眾可透過2種方式自保，包含依消費者保護法向北市府申訴或跟金融消費評議中心申請評議，若採消保法申訴，北市府後續將視個案進行協商、調解。

國民黨籍台北市議員王鴻薇、應曉薇發布資料指出，北市府是富邦金控股東，應要求3名官派董事替保戶及富邦保險從業人員發聲，且連專責投訴窗口也沒有，北市府應要求富邦產險付起責任，不要任意退保或拒絕理賠。

北市財政局副局長胡曉嵐回應，市府持有富邦金控股份，且依股權指派3名董事，至於相關狀況已持續向富邦金控了解後，將做適當處理。

富邦產17日公告，對於「公司已完成承保簽發保單者」和「已寄發續保通知書給保戶並已收取保戶保費者」，保險契約即為成立，會依保險契約執行保障與賠付。

防疫險之亂延燒，富邦產險拒絕承保防疫險重複投保件，由於重複投保認定範圍包含疫苗險等，引起民眾上網狂刷負評。

北市 保險 保費

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