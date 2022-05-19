北市一果中繼零批場漏水 攤商怨：水果都受損了

梅雨鋒面抵達全台連日大雨，台北市第一果菜中繼批發市場卻發生漏水狀況，導致裝水果的紙箱遭雨淋濕，軟爛的紙箱讓堆疊的水果都壓壞，就有攤商抱怨漏水問題造成商品損失。

市場處回應，5月曾發生地震，搖晃程度使部分銜接處被撕裂，零批場才出現漏水情況，目前已改善；北農說，對於造成業者損失，會反映主管機關和施工單位協調處理，

議員徐立信表示，今年3月底第一果菜中繼批發市場就有漏水狀況，5月份又再次接獲攤商陳情，指出台北農產公司根本沒有解決漏水問題，只不過連續下了2、3天的雨，害很多裝箱水果被淋濕而有受損，要求市府盡速改善，並賠償攤商損失。

攤商受訪時就抱怨，很多水果攤商都在群組內回報漏水狀況，大概有5處，比較嚴重的是有2處水漏後地面積水，其他3處是地面潮濕，結果導致裝水果的紙箱濕掉軟爛，紙箱撐不住導致水果都壓在一起受損，損失也不知道由誰負責。

對此，北市市場處回應，3月份因為大雨導致零批場有漏水、潑雨問題後，即針對相關處所進行改善，4月份持續進行優化改善，進行全場巡檢，並針對屋簷、坡道等界面銜接處加強相關防水措施，其後並無接獲漏水通報。

市場處指出，5月份因為曾發生地震，搖晃程度比較大，導致部分銜接處的填縫材遭撕裂，已非密合狀態，剛好碰上梅雨季節，連日雨勢讓雨水從填縫材撕裂處滲流進零批場，所以5月17日零批場才發生滲水問題，並非施工未完善所致。

市場處表示，現場施工單位已針對滲水區域緊急處理已改善完成，並與攤商業者說明，今天也有安排全場巡檢，明天也會協同青果公會成員至現場巡檢並說明滲水原因及改善情形。