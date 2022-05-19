台北騎遇活動 首階段上路千人響應
台北市交通局舉辦「台北騎遇」獎勵活動推廣自行車，首階段上路26天後，僅1045人報名響應。交通局指出，第1期抽獎計算週期將在5月21日截止，鼓勵民眾踴躍報名。
台北市交通局自105年12月開始，推動「單車通勤喝咖啡」活動，讓騎自行車的民眾，可以自備環保杯免費享用咖啡，交通局評估此活動達到成效後，在3月25日宣告退場，並由「台北騎遇」三部曲接棒。
「台北騎遇」首階段在4月22日世界地球日開跑，與「Velodash飛騎」APP合作，民眾加入會員後，APP將能記錄騎乘里程，並自動累計抽獎機會，每期抽出不同獎品，第1期共有103個獎項，里程計算週期至5月21日截止。
交通局今天舉行視訊記者會，運輸管理科長廖苑伶表示，統計到5月16日、活動上路26天，首階段已有1045人報名，累計騎乘4200次、5萬2100公里，活動目的不僅是讓民眾抽獎，更希望培養騎自行車風氣。
廖苑伶指出，「台北騎遇」第2階段將在5月30日上路，市府將連續4週輪流在花博公園、信義商圈、台北小巨蛋及永樂市場設置拍照牆，民眾與自行車在牆前拍照，並上傳到個人臉書打卡，完成指定條件，就可以領取文創紀念品。
廖苑伶說明，由於文創紀念品每日限量100個、發完為止，因此若民眾遇到發放完畢，現場工作人員將發給集點卡及貼紙，集滿4點並填寫完整聯絡資訊，可參加抽獎，有機會得到精美自行車紀念口罩。
交通局表示，「台北騎遇」第3階段預計在9月1日登場，請民眾持續關注活動官方網站及「臺北交通大家談」臉書粉絲專頁。
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