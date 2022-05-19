防疫險輸不起 王鴻薇：富邦金最大股東台北市府應道歉

富邦疫情險爭議不斷，外界更批評金管會軟弱無能護短。對此，台北市議員王鴻薇直言，身為富邦金控第一大股東的台北市政府也應該同感汗顏，北市府應道歉，她也「呼叫柯文啠市長」要求市府3位官派董事，在富邦金控裡為保戶及富邦保險從業人員發聲，結束這場台灣保險史上最丟臉的保險爭議。

王鴻薇指出，富邦產險是富邦金控百分之百持股的子公司，台北市政府長期持股富邦金，目前已是最大股東，持股比率13.07％，並且派出法務局長，財政局長和主計長三位董事，這3位不應該是董事會的擺飾，台北市府也不應該在這場保險之亂中裝嚨作啞，一付事不關己。

王鴻薇說，富邦產險正因這次理賠條件嚴苛，已經被外界冠上「輸不起公司」，將使得富邦金長期建立的金融誠信受到嚴重挑戰，作為富邦金的長期大股東，此事正在重創母公司與市府形象，台北市政府必須有積極作為，要求富邦產險付起應有的保險責任，不要再任意退保，拒絕理賠。

議員應曉薇也直接點名台北市政府擁有富邦金控13%的股權並擁有3位獨立董事。4月中她已要求市府行文金管會也未有實質回應，台北市政府未曾評估市府權益是不是受損，以消極方式有民眾申訴再處理，面對市民權益受損視而不見，卻連專責投訴窗口都沒有？

對此，北市消保官指出，截至17日下午止，已經收到30起申訴案件，最大宗的就是富邦產險，會受理安排調解；主任消保官楊麗萍表示，由於保單還是一個消費行為，收到案件後仍會受理，邀集兩邊進行爭議調解。

此外，金管會也有金融消費評議中心，民眾有兩管道都可以尋求協助，但她坦言，整件事情還是需要主管機關保險局、金管會出面解釋，調解的依據也會依解釋內容為主。北市府擁有富邦金13%股份，財政局表示，已請董事出面向公司了解此次爭議。