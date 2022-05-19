快訊

竹科火災源頭是它！亞東氣體竄火苗冒黑煙消防馳援 現場照曝光

竹科疑爆炸竄大火冒黑煙！園區出現大規模跳電 傷亡待釐清

吃清冠一號拉肚子怎麼辦？中醫權威提示3階段保健法

防疫險輸不起 王鴻薇：富邦金最大股東台北市府應道歉

聯合報／ 記者楊正海鍾維軒／台北即時報導
針對防疫險爭議，台北市議員王鴻薇認為身為富邦金控第一大股東的台北市政府也應該同感汗顏，北市府應道歉，圖／王鴻薇提供
針對防疫險爭議，台北市議員王鴻薇認為身為富邦金控第一大股東的台北市政府也應該同感汗顏，北市府應道歉，圖／王鴻薇提供

富邦疫情險爭議不斷，外界更批評金管會軟弱無能護短。對此，台北市議員王鴻薇直言，身為富邦金控第一大股東的台北市政府也應該同感汗顏，北市府應道歉，她也「呼叫柯文啠市長」要求市府3位官派董事，在富邦金控裡為保戶及富邦保險從業人員發聲，結束這場台灣保險史上最丟臉的保險爭議。

王鴻薇指出，富邦產險是富邦金控百分之百持股的子公司，台北市政府長期持股富邦金，目前已是最大股東，持股比率13.07％，並且派出法務局長，財政局長和主計長三位董事，這3位不應該是董事會的擺飾，台北市府也不應該在這場保險之亂中裝嚨作啞，一付事不關己。

王鴻薇說，富邦產險正因這次理賠條件嚴苛，已經被外界冠上「輸不起公司」，將使得富邦金長期建立的金融誠信受到嚴重挑戰，作為富邦金的長期大股東，此事正在重創母公司與市府形象，台北市政府必須有積極作為，要求富邦產險付起應有的保險責任，不要再任意退保，拒絕理賠。

議員應曉薇也直接點名台北市政府擁有富邦金控13%的股權並擁有3位獨立董事。4月中她已要求市府行文金管會也未有實質回應，台北市政府未曾評估市府權益是不是受損，以消極方式有民眾申訴再處理，面對市民權益受損視而不見，卻連專責投訴窗口都沒有？

對此，北市消保官指出，截至17日下午止，已經收到30起申訴案件，最大宗的就是富邦產險，會受理安排調解；主任消保官楊麗萍表示，由於保單還是一個消費行為，收到案件後仍會受理，邀集兩邊進行爭議調解。

此外，金管會也有金融消費評議中心，民眾有兩管道都可以尋求協助，但她坦言，整件事情還是需要主管機關保險局、金管會出面解釋，調解的依據也會依解釋內容為主。北市府擁有富邦金13%股份，財政局表示，已請董事出面向公司了解此次爭議。

北市 保險 王鴻薇

延伸閱讀

兒童染疫病亡激增 國民黨：教育部快決定是否停課

唾液快篩貴別國100塊 王鴻薇：台灣人盤子當不完？

陳時中要學生自己照顧自己 王鴻薇：盡會幹話帝

北市防疫計程車等2小時惹民怨 議員要求半小時內能搭車

相關新聞

防疫險輸不起 王鴻薇：富邦金最大股東台北市府應道歉

富邦疫情險爭議不斷，外界更批評金管會軟弱無能護短。對此，台北市議員王鴻薇直言，身為富邦金控第一大股東的台北市政府也應該同...

單親媽養兒成弱勢戶 夫亡卻無法續租國宅

北市國宅居住不同身分弱勢戶與一般戶，不過有單親媽媽在夫亡後獨自撫養2名孩子，卻因丈夫過去為一般戶，無法直接轉為單親家庭保...

新北公車運量少一半 業者擬減班

新北市公車過去日運量約78萬人次，5月搭乘人次已剩40萬，且持續減少；環狀線日運量也從3.9萬人次降到2.9萬。台北客運...

新北寵物公園 今年將增5處

新北市列管犬貓約32萬隻，市府近年持續興建寵物公園共16座，動保處昨天表示，今年底前將在汐止、五股、新莊、淡水及樹林再增...

老廠房都更 光寶中和廠年底動工

新北推動都更，包含工業區中老舊廠房，審議中的案子有27案。中和建一路、建六路及錦和路街廓內的光寶科技廠，5層樓高廠房屋齡...

三貂嶺火車站通車百年 社區替車站熱鬧慶生

瑞芳區碩仁里的三貂嶺火車站，沒有馬路可以到達，是全台少數公路無法到達的車站，也是許多鐵道迷爭相探訪攝影的景點，今(18)日三貂嶺社區發展協會在車站舉辦了宜蘭線火車通車百年紀念活動，邀請許多貴賓一起替車站熱鬧慶生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。