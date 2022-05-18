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最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

桃園自購幼兒公費唾液快篩 新北議員籲比照辦理

聯合報／ 記者李成蔭江婉儀／新北即時報導
新北市議員張志豪認為，新北也應該比照桃園，採購唾液快篩並優先發放給幼兒園，增加幼兒園防疫效能。圖／取自張志豪臉書
新北市議員張志豪認為，新北也應該比照桃園，採購唾液快篩並優先發放給幼兒園，增加幼兒園防疫效能。圖／取自張志豪臉書

桃園日前宣布已自購幼兒公費唾液快篩試劑，新北市議員張志豪認為，新北也應該比照桃園採購並優先發放，增加幼兒園防疫效能；新北教育局長張明文回應，新北確診需求量大，不適比照桃園，但將建議中央一周內作評估報告。

桃園市長鄭文燦前日在防疫會議後表示，除了中央及教育部分配的快篩試劑，衛生局已加購45萬劑，教育局及民政局也各加購30萬劑；教育局採購的30萬劑中，有10萬劑是唾液快篩試劑，目前已發出6210劑提供幼兒園使用。

張志豪指出，桃園已經率先提供幼兒園公費唾液快篩試劑，新北為提升幼兒園防疫效能，也應該比照桃園，自購並優先發給幼兒園使用唾液快篩試劑，讓幼兒防疫時能免除鼻腔不適，增加篩檢效能。

張志豪認為，近期染疫確診人數居高不下，新北市3至6歲幼童有12萬人，至少一個禮拜得快篩一次，但幼童對鼻腔篩檢易產生不適感，甚至可能會增加心理陰影，採檢不容易，市府可自購以防幼童成為防疫邊緣人。

張明文回應，新北市幼兒園目前是班上有確診才使用快篩，但快篩數量跟不上需求，不適用比照桃園給予幼兒唾液快篩試劑，但將建議中央一周內作評估報告。

快篩試劑 唾液快篩

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