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新北到宅照護隊 為獨居長者身障者快篩、問診、投藥

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜宣布，明起成立「到宅照護隊」醫檢師、醫師到宅65歲以上獨居長者且行動不便或身障者，提供快篩、問診、投藥、服務等四合一照護。本報資料照
新北市長侯友宜宣布，明起成立「到宅照護隊」醫檢師、醫師到宅65歲以上獨居長者且行動不便或身障者，提供快篩、問診、投藥、服務等四合一照護。本報資料照

65歲以上長者今起快篩陽，可透過視訊門診來看病拿藥，但新北有約5500位獨居長者、行動不便或身障者不方便出門買快篩、取藥。新北市長侯友宜宣布，明起成立「到宅照護隊」醫檢師、醫師到宅65歲以上獨居長者且行動不便或身障者，提供快篩、問診、投藥、服務等四合一照護，以爭取診治時效。

侯友宜指出，新北市列冊有案的獨居長者約4000人，獨居且行動不便的身心障礙者則有1500人。考量獨居長者及身障者如有身體不適、疑似染疫，因為沒有親人可以陪同篩檢、就醫，因此市府決定成立到宅照護隊。

侯友宜表示，明日起同仁醫院、新北市牙醫師公會及醫檢師公會等整合式服務，當醫檢師到宅快篩，若發現呈陽性，立即透過現場視訊，由同仁醫院專業醫師做問診，並現場給予基礎用藥，後續將連結社區藥師針對症狀持續供藥，並關懷健康及生活支持。

侯友宜強調，去年6月在疫情高峰期間，因家戶感染占約4成，為避免感染擴大，新北市就有成立到宅快篩隊，到有確診者家戶，為家內兒少、老人和身障者做快篩。這次成立到宅照護隊，進一步提供快篩、問診、投藥、服務等四合一照護，以避免個案輕症轉中重症。

身障者 快篩

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