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汐止議員、臉書社團出資 備200愛心防疫箱

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪和在地臉書社團「汐止聯盟」合作，準備了200箱的防疫愛心箱，要提供給確診民眾。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪和在地臉書社團「汐止聯盟」合作，準備了200箱的防疫愛心箱，要提供給確診民眾。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情升溫，新北市議員張錦豪和在地臉書社團「汐止聯盟」合作，準備了200箱的防疫愛心箱，有麵包、麵條、飲料等等，要提供給確診民眾，以家庭為單位，只要是低收入戶或是家庭有困難的都可以索取，如果不方便或是無人代領，還會快遞送到家。

新北市議員張錦豪表示，在疫情期間有很多的家庭，因為收不到政府的物資或是家裡有人失業，導致生活經濟上出現問題，這次和在地臉書社團「汐止聯盟」版主一起做愛心，版主本身開烘培坊，所以，一起合作把愛推廣出去，將他親手做的維也納麵包、牛奶土司，另外，濟德宮也有準備100包的媽祖平安麵，還有自己也準備了飲料等生活用品，提供這些物資，快遞到需要被關懷的家庭，凡是家庭有確診者而且生活上有困難，或是有比較緊急的需求，都可以到服務處汐止區新昌路55號領取，如果確診者無法派人代領，也會請快遞，將愛心送到家。

汐止聯盟版主劉俊男指出，這次在汐止聯盟發起的愛心防疫包活動，首先很感謝新北市議員張錦豪的協助，讓這份愛心關懷可以在汐止實現，會發起這次的活動，主要還是因為媽媽在台東的時候，也是確診的關係，因為是早期確診，遇到很多問題，包括沒有人幫他送吃的、沒有人幫他送喝的，去醫院都要坐救護車有很多的不便，媽媽已經七十幾歲了，感受到這種的困境，想說透過愛心防疫箱，能幫助汐止更多的人，能解決這方面的問題。

汐止 愛心

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