確診量爆增 淡水福佑宮捐白米、防疫基金

每日確診數量愈來愈多，淡水福佑宮就準備了白米三百包及10萬元的防疫箱基金，捐給淡水區公所協助進行防疫工作，希望能提供援助，而三百包白米也要轉發給居隔中需要的民眾。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，由於目前防疫關懷箱的需求大增，希望提供援助來解決燃眉之急，另外這三百包的白米也會透過區公所給淡水里長，轉發給居隔中需要的民眾。

淡水區長巫宗仁表示，由於目前疫情確診人數，一天比一天還要多，每天需要給確診者或是居隔者的防疫物資關懷箱也隨之增加，因此有淡水福佑宮的幫助表示相當感謝。

而其中有三百包白米也是要透過里長來發送，里長表示，福佑宮的善舉對於淡水區的防疫工作幫助非常大。

淡水區里長聯誼會長邱美津表示，除了感謝淡水福佑宮的善舉之外，對於過去在疫情確診者爆增這段期間，里長除了加入防疫工作，對於里內的確診者或居隔者都會針對個案需求送上物資，里長及里幹事們可以說是忙翻天了，而這次有3百包的白米，能夠透里長們送給需要的民眾，也期許此舉可以拋磚引玉，讓更多單位一起加入幫助防疫。