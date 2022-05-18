每天爬樓梯 汐止里長助公所將快篩劑送到家

本土疫情持續升溫，除了防疫人員忙翻了，這陣子汐止區五十個里的里長們，也每天自願協助公所，將快篩劑送到居家隔離的里民家中，不少是住在傳統公寓的，每天幾乎都在爬樓梯上上下下，有里長說這陣子就瘦了好幾公斤。

一大早九點，汐止區里長們陸續到行政中心二樓報到，這幾乎已經成了這個月以來的例行公事，因為，本土疫情嚴峻確診人數不斷增，居家隔離要出關用的快篩劑很重要，所以，汐止區公所也請里長協助， 50個的里長都志願幫忙送到家，讓民眾更快速及時拿到快篩試劑，尤其這兩天汐止區由里長發送出去的就多達三千劑，所以，里長們幾乎一大早來公所取貨，接著趕緊回里內發送，連六日都不休息。

禮門里長李朝發說，公所針對居家隔離的人都會發送快篩劑，所以，每天都照公所準備好的，一早就先到公所領取，再照名單上的去發送到每一戶家中，星期六、日都要送。城中里長廖福賢也說，像里內發送的快篩劑數量好像越來越多，現在都依名單挨家挨戶去送，都是先電話聯絡好再快點送過去，因為，他們都很需要快篩劑，有些是隔離可以出關了，但就是等不到快篩劑，當送到的時候里民都很高與，現在每天送，六日也照送。

自強里長康金龍說，這幾天協助發送的快篩劑都在一百劑以上，回去後會先加分，依戶數整理，將同一戶的集中再去發送，這都是為民服務，希望大家都平安。新昌里長林碧霞指出，每天要發的數量都很多，因為，里內都是舊社區，常都要爬四樓、五樓上上下下，有時候找不到人又要拿下樓，等晚一點打電話再送一次，等於再多爬一次樓梯，希望疫情能夠趕快過去，不然，一些里長都瘦了好幾公斤。

忠山里長吳國全表示，這已經是連續十一天到公所領快篩劑了，協助公所發送快篩劑給居家隔離的里民，雖然，有點辛苦，但是心情上非常的愉快，因為對居隔的里民來講，快篩劑是他們最期盼的，所以，能夠儘快的送達，覺得在防疫的工作上，大家都了一點心力。