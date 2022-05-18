疫情升溫 貢寮居家照護關懷中心貼心服務

新冠疫情升溫，為了能更妥善的服務有需要民眾，貢寮區公所成立了居家照護關懷中心，協助居家民眾防疫和生活物資方面的需求，以及消毒和垃圾清運等，民眾都可以透過居家照護關懷中心來尋求公所協助。

貢寮區公所也很貼心的考量到偏鄉長者居多，子女可能外出工作不在身邊，防疫物資和生活物資都會送到門口，讓有需要的民眾不用出門就可以取得，每日貼心的關懷電話或是訊息，讓民眾很窩心的感受到公所無微不至的關懷。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮區的居家照護關懷中心針對關懷包的發放，另外快篩試劑針對居隔者的部分都會全力協助，所以民眾針對防疫方面有相關的問題都可以連絡居家照護關懷中心，關懷中心方面都會全力配合。

貢寮區民眾若是有相關需求需要協助，可撥打電話到貢寮區公所的居家照護關懷中心，關懷中心每周一到周五早上八點到晚上六點，星期六、日的早上八點到下午五點都有公所的同仁可以提供協助。