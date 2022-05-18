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三貂嶺火車站通車百年 社區替車站熱鬧慶生

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
三貂嶺社區發展協會在車站舉辦了宜蘭線火車通車百年紀念活動，邀請許多貴賓一起替車站慶生。 圖／觀天下有線電視提供
三貂嶺社區發展協會在車站舉辦了宜蘭線火車通車百年紀念活動，邀請許多貴賓一起替車站慶生。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區碩仁里的三貂嶺火車站，沒有馬路可以到達，是全台少數公路無法到達的車站，也是許多鐵道迷爭相探訪攝影的景點，今(18)日三貂嶺社區發展協會在車站舉辦了宜蘭線火車通車百年紀念活動，邀請許多貴賓一起替車站慶生。

三貂嶺社區發展協會理事長林正堂表示，三貂嶺車站從1922年到現在2022年，剛好是100週年紀念，從日據時代就有了，三貂嶺火車站是全台唯一，跟其他火車站不一樣，非常有特色。

三貂嶺站起始的平溪線鐵道為單軌，自日治時期以來使用著「電氣路牌閉塞器」，也傳承了火車到站時有趣的路牌交接，遊客有空可以來看看並走訪百年歷史的車站，此外周邊更有許多優美的景點和河岸景觀值得一訪。

雙溪區牡丹到瑞芳區三貂嶺的自行車道也即將試營運，想必到時將吸引許多遊客到訪，也希望到訪的遊客能共同守護美麗的自然景觀，讓三貂嶺的美麗給更多人看見。

火車站 瑞芳 鐵道迷

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