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車來速無取消功能 柯文哲嗆：沒事去預約幹什麼

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

本土疫情嚴峻，台北市開設的防疫急門診和車來速爽約率高，市長柯文哲抱怨「快被氣死」不過民進黨台北市議員簡舒培則表示，民眾反映5月13日預約至木柵機廠做PCR篩檢，本想取消預約，才發現系統根本沒有辦法取消預約，直到17日早上才收到公告「已新增取消功能」。簡舒培怒嗆柯文哲「台北市民才真的被你氣死」

對此，柯文哲下午舉行防疫記者會指出，「你沒事去預約幹什麼」來預約就是有打算要用，但是網站還是每個系統給醫院處理，大家彼此信任、合作，就容易過關。

柯文哲說，就像市府拜託大家可以上網查就自己解決，本來要打通電話，你就自己上完查，電話就省下來，可是每個人動不動到關懷中心一天幾萬通，搞到大家全軍覆沒。

柯文哲說，每個人都幫忙，分攤一點，大概可以安全過關，每個人都說政府的責任，政府哪有辦法扛怎麼多，公私協力，台灣就可以向前走。

柯文哲 北市 簡舒培 疫情 PCR

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