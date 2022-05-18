汐止民間版關懷箱上路 分送麵包給居家照護者

新冠肺炎疫情持續延燒出現亂象，臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男和新北市議員張錦豪，認為官方居家照護者關懷包作業延遲，可能緩不濟急，推出「專供汐止防疫關懷包」，每箱內裝3天份麵包，第一波預計送出2百箱給有需求的汐止居民。

經營烘焙坊的劉俊男說，確診人數突然爆量，導致公發關懷包內容物減少，並出現運送速度變慢，有些民眾甚至可能隔離結束才收到關懷包。為了讓汐止民眾安心，在與張錦豪討論後，決定提供民間版關懷箱，每箱準備3天份的「關懷麵包」，送給需要的民眾。

劉俊男說，汐止地區的弱勢家庭、低收入戶確診者或全家確診居家照護者，可打電話到張錦豪服務處(02)2648-1647，確認符合資格，就會把麵包送給需要的人。