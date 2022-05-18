快訊

獨／趙小僑挺30周大肚成功受孕 劉亮佐爆她肝指數飆高

雙北案例「沒一直上升」 柯文哲點出三原因

汐止民間版關懷箱上路 分送麵包給居家照護者

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男和新北市議員張錦豪推出「專供汐止防疫關懷包」，分送弱勢居家照護者。圖／張錦豪提供
臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男和新北市議員張錦豪推出「專供汐止防疫關懷包」，分送弱勢居家照護者。圖／張錦豪提供

新冠肺炎疫情持續延燒出現亂象，臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男和新北市議員張錦豪，認為官方居家照護者關懷包作業延遲，可能緩不濟急，推出「專供汐止防疫關懷包」，每箱內裝3天份麵包，第一波預計送出2百箱給有需求的汐止居民。

經營烘焙坊的劉俊男說，確診人數突然爆量，導致公發關懷包內容物減少，並出現運送速度變慢，有些民眾甚至可能隔離結束才收到關懷包。為了讓汐止民眾安心，在與張錦豪討論後，決定提供民間版關懷箱，每箱準備3天份的「關懷麵包」，送給需要的民眾。

劉俊男說，汐止地區的弱勢家庭、低收入戶確診者或全家確診居家照護者，可打電話到張錦豪服務處(02)2648-1647，確認符合資格，就會把麵包送給需要的人。

張錦豪指出，汐止每天近千人確診，政府發放的關懷包可能無法及時送到民眾手上。聽到劉俊男的構想，覺得對有需要的民眾而言有如及時雨，決定提供相關經費推出關懷包，在地濟德宮也響應活動，捐贈百包泡麵。初步規劃先發放200份，未來再視需求狀況研議是否持續發放。

臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男和新北市議員張錦豪推出「專供汐止防疫關懷包」，分送弱勢居家照護者。圖／張錦豪提供
臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男和新北市議員張錦豪推出「專供汐止防疫關懷包」，分送弱勢居家照護者。圖／張錦豪提供
新北市議員張錦豪和臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男推出「專供汐止防疫關懷包」，分送弱勢居家照護者。圖／張錦豪提供
新北市議員張錦豪和臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男推出「專供汐止防疫關懷包」，分送弱勢居家照護者。圖／張錦豪提供

汐止 麵包

延伸閱讀

汐止保長坑橋人行道易積水 排水改善兼美化

汐止福德一路不平整難行 今年七月要重鋪

汽車格車子太高擋視線 汐止會勘改畫機車格

榕樹確診褐根病 汐止基隆河畔移除阻蔓延

相關新聞

春夏百花齊放 陽明山賞百合、大佳河濱看金黃花海

春夏之際百花齊放，北市大佳河濱公園金黃色系的花朵，如黃波斯菊、百日草、向日葵等花海都已經盛開。另外，陽明山花卉試驗中心內...

三貂嶺火車站通車百年 社區替車站熱鬧慶生

瑞芳區碩仁里的三貂嶺火車站，沒有馬路可以到達，是全台少數公路無法到達的車站，也是許多鐵道迷爭相探訪攝影的景點，今(18)日三貂嶺社區發展協會在車站舉辦了宜蘭線火車通車百年紀念活動，邀請許多貴賓一起替車站熱鬧慶生。

疫情升溫 貢寮居家照護關懷中心貼心服務

新冠疫情升溫，為了能更妥善的服務有需要民眾，貢寮區公所成立了居家照護關懷中心，協助居家民眾防疫和生活物資方面的需求，以及消毒和垃圾清運等，民眾都可以透過居家照護關懷中心來尋求公所協助。

每天爬樓梯 汐止里長助公所將快篩劑送到家

本土疫情持續升溫，除了防疫人員忙翻了，這陣子汐止區五十個里的里長們，也每天自願協助公所，將快篩劑送到居家隔離的里民家中，不少是住在傳統公寓的，每天幾乎都在爬樓梯上上下下，有里長說這陣子就瘦了好幾公斤。

確診量爆增 淡水福佑宮捐白米、防疫基金

每日確診數量愈來愈多，淡水福佑宮就準備了白米三百包及10萬元的防疫箱基金，捐給淡水區公所協助進行防疫工作，希望能提供援助，而三百包白米也要轉發給居隔中需要的民眾。

汐止議員、臉書社團出資 備200愛心防疫箱

本土疫情升溫，新北市議員張錦豪和在地臉書社團「汐止聯盟」合作，準備了200箱的防疫愛心箱，有麵包、麵條、飲料等等，要提供給確診民眾，以家庭為單位，只要是低收入戶或是家庭有困難的都可以索取，如果不方便或是無人代領，還會快遞送到家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。