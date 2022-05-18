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關懷中心電話被打爆 柯文哲：網站成立COVID-19專區

聯合報／ 記者楊正海徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

今日本土新增8萬5310例，台北市1萬2069例，台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會指出，各區公所關懷中心電話快被打爆，台北市政府首頁成立COVID-19防疫專區，民眾可自己點上去看，看不懂的再打電話問，若沒有想要的問題 ，還可以發e-mail，幫忙處理。

柯文哲說，現在確診在家約7萬人，大家一定有很多問題，區公所關懷中心快被打爆，與其打電話來問，不如設一個網站把常問的問題放在網站上，自己上去看，求人不如求已，打電話問人家很方便，但造成大家很大的負擔，市府雇好幾百人每天打電話，不如把常常要問的題目，全部化成網站資料，自己上去看。

柯文哲說，每天接幾萬通電話不得了，把資料公布在網路上，還有一個好處是把最新的資料放上去，疫情一日多變 ，資料放上去不知什麼是最新的，所以用最即時的網站，每晚檢討一變，當天新的資料法規就放上去。

柯文哲說，希望透過這種report方式，去上面查詢。花自己的時間上網看，每人少打一通電話，區公所就不會垮掉，省下的時間可做其他更有意義的事。

不過，台北市的一名歐先生說，他的母親和學齡前女兒日前接連確診，居家照護期間遇到各種狀況的確很需要上網搜尋，台北市政府有整合相關資訊的網頁很好，對需要的人很方便，但希望介面能再更友善一些，例如搜尋欄分為「主題」和「內容」，搜尋者哪會知道他放的關鍵字在主題還是內容，若放錯欄位就會發生明明有相關內容但卻找不到。

另外，網頁上部分內容和民眾習慣用的稱呼方式不同，例如他的母親確診期間需要視訊看診，他鍵入「視訊看診」，卻顯示查無資料，查找各分層才發現網頁上的用語是「通訊診療」和「遠距醫療」。

台北市政府首頁成立COVID-19防疫專區，民眾可自己點上去看。圖／北市府提供
台北市政府首頁成立COVID-19防疫專區，民眾可自己點上去看。圖／北市府提供
台北市政府首頁成立COVID-19防疫專區，民眾可自己點上去看。圖／北市府提供
台北市政府首頁成立COVID-19防疫專區，民眾可自己點上去看。圖／北市府提供
台北市政府首頁成立COVID-19防疫專區，民眾可自己點上去看。圖／北市府提供
台北市政府首頁成立COVID-19防疫專區，民眾可自己點上去看。圖／北市府提供

北市 柯文哲

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