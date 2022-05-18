北榮支援「車來速」 馮世寬力挺慰勉防疫先鋒

臺北榮總17日啟動全新防疫作戰，在中正紀念堂以「車來速」方式，提供看診、採檢與領藥的一站式服務，動線順暢，深獲好評。北榮醫、藥、護、檢及行政同仁均積極投入此重要任務，輔導會主委馮世寬嘉許北榮的創意及辛勞，18日委請同仁贈送100箱飲料至現場，為北榮醫護團隊加油打氣。

北榮院長陳威明17日親至現場鼓舞同仁團結一心，與民眾並肩抗疫。副院長李偉強表示，該院醫護同仁積極投入，包括耳鼻喉部主任朱本元等資深醫師，也親自在第一線問診與採檢，此外，委託臺北榮總經營的市立關渡醫院具有護理及醫檢師資格者，亦有多人主動報名參與，中華民國醫師公會全國聯合會更主動召募基層醫師共襄盛舉，每天都有社區醫師加入採檢。

北榮車來速篩檢站現場，指揮官黃獻皞（後左四）、副指揮官林麗華（後左五）與醫護同仁感謝主委的鼓勵。 (圖/林建榮）

「車來速」大型篩檢站及急門診，共開放四線道同步進行，包括：行人專用道、機踏車道、一般汽車道（兩人以下）及高乘載汽車道（三人以上或有十二歲以下兒童共乘）。抵達第一站時出示健保卡，將可由北榮特別設計的資訊系統快速完成報到手續，有症狀的民眾由醫師問診後開立藥品。車子在第二站完成繳費，繳費與領藥後進到第三站採檢，結束後回家等候北榮簡訊通知核酸檢測結果，或是在「全民健保行動快易通／健康存摺」APP查詢報告。

現場問診與採檢的北榮醫護人員，在收到慰問品後，均感受到主委的關懷與鼓勵，同聲喊讚，並表示即使忙翻了，還是樂意全力以赴，共抗疫情。