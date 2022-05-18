光寶科技中和廠將更新重建 今年底動工
光寶科技集團母公司位於新北市中和區建一路上，總面積約6722平方公尺，該廠房屋齡40年、5層樓高，將透過都更重建，該案在5月9日核定，預計今年底動工，2025年完工，未來完工後預計可提供2千個就業機會。
光寶科技是台灣第一家上市的電子公司，最早以LED為主要產品，後開始製造電腦電源供應器以及其他電子零組件，近年聚焦於智慧城市基礎設施的建置。
都更處說明，光寶科技中和廠位於建一路、建六路及錦和路所圍街廓內，現況為5層樓的老舊廠房，空間已不敷使用需求，透過工業區都市更新方式重建，興建1棟11樓新廠房，沿街面留設人行步道並提高綠化，以提供大眾便利舒適的人行環境。
未來新的大樓也將規劃為先進的研發中心，深耕臺灣，將提供約2千個就業機會，預估創造1800億的產值，攜手新北市供應鏈，促進新北工業區產業轉型升級，使工業區辦理都更有正向的示範作用。
另外，目前工業區審議中的案子有27案，大部分在土城工業區裡面，比如花王、虎欣實業、尚豐印染等，目前都在審議中。
都更處指出，近年國內產業空間需求提高，針對早期興建的老舊廠房且已不符現代產業使用需求，除工業區立體化方案，亦可以都市更新方式辦理重建，其容積獎勵額度最高可達基準容積50%、容積移轉最高40%，並有相關稅捐優惠；另透過都更審議，除能提供符合新興產業發展需要的廠房，也可創造安全、健康且舒適之工作環境。
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