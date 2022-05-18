新北82家旅宿業獲贈書 溫暖疫情旅人心靈

中華古今人文協會今天致贈7千多本《獻給旅行者365日：中華文化佛教寶典》給新北市82家旅館及民宿業者，協會表示，希望透過此書的正能量，能與新北市的旅人一起以積極的態度迎接未來，以慈悲和智慧面對人生旅途中的各個階段，不論是幸福愉悅，或是難過、徬徨。

中華古今人文協會理事長周學文表示，在佛光會覺培法師的協調下，促成與新北市觀光旅遊局的聯繫，才有機會促成本次《獻給旅行者365日》贈書予新北市旅宿業者。

新北市長侯友宜也表示， 此書摘錄老子《道德經》中：「上善若水，水善利萬物而不爭，處為人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。」，認為有智慧和有涵養的人，就像水一樣，水能夠隨圓就方，為政者也才會安民愛民，相當符合自己從政的初衷，也時時提醒著自己，莫忘那份初衷。

本書是星雲大師50年前在世界各地弘法時，發願以中華文化和佛典精華集結出書，希望《獻給旅行者365日-中華文化佛教寶典》進駐世界各地旅宿房間，像一盞明燈照亮旅者心靈，在心灰意冷、傷心懈怠時能獲得鼓舞，成為人生導航。