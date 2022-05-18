美麗華勞資爭議工會陳情 新北：關切介入調解

美麗華高球場透過企業分割所衍生的勞資爭議仍未結束。美麗華企業工會今天到新北市府陳情。新北市勞工局表示，持續關注美麗華勞資爭議，並積極透過各種管道介入調解。

美麗華企業工會多人今天上午到市府前陳情，提出「公司不准工會幹部申請會務假並註記曠職」、「公司未按時提撥舊制勞工退休金」，「工會分立遲未獲發給工會登記證書」等3項訴求，勞工局則由科長李嘉錫出面接見及回應。

勞工局事後發布新聞稿說明，持續關注美麗華勞資爭議，並積極透過各種管道介入調解。在不准工會幹部會務假並註記曠職部分，美麗華公司涉嫌違反工會法，已函請公司陳述意見，待程序完成後，勞工局將依法處分。

勞工局表示，在未按時提撥舊制勞工退休準備金部分，經查，美麗華公司分割為杏中、杏美、美杏3家子公司，目前已完成設立專戶與足額撥補。但就工會所提未依法於3月底補足差額，勞工局已函請公司依法陳述意見，待程序完成後，將依法處分。

勞工局表示，至於工會分立發給登記證書部分，由於美麗華企業工會議決分別成立杏美、美杏子公司企業工會一案，勞工局已於3月下旬函請勞動部釋示，勞動部曾於4月通函各地方政府有關「工會分立」通案處理原則，但未針對美麗華個案進行函釋。勞工局再於5月初函請勞動部儘速函釋，後續將依照勞動部釋示辦理。