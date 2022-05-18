新北環快中和段多處不平坑洞 前瞻補助拚改善安全性

新北環快是許多民眾往來新北各地的重要道路，中和段、環河西路三段至四段一帶卻有多處不平整情形，對行車舒適及安全都造成衝擊，已經成為市民困擾。立委江永昌指出，目前環河西路及民德路人行道都已列入中央提升道路品質計畫中，發包後8個月能完工，將大幅改善用路安全性。

位於中和一帶的環河西路三段及四段是新北市內重要道路，但有多處路面不平整、龜裂凹陷、坑洞及車轍等問題，標線號誌也急需改善，不少民眾無論開車或騎車都不是那麼舒適，甚至有產生一定風險。另外，民德路306巷至398號間的人行道有多處破損及積水，造成行走不便及危險。

江永昌表示，兩處都排入政部營建署推動的提升道路品質計畫名單中，將透過「路面平整防滑、完善標線號誌、明確分隔人車動線」等措施，落實以人為本的交通思維，完工後應可一次解決路面多種問題，使用路人更加安全，絕非僅有美化市容作用。

江永昌提到，民德路周邊人行道現況除磁磚破損及積水外，甚至有電桿及階梯占用人行道空間，此次更新不僅將人行道拓寬、排水設施優化，也透過規劃無障礙環境及纜線下地需求，強化市區道路人本機能，活絡地方發展。

江永昌指出，環河西路工程經費預估為1651萬，民德路則為1376萬，加總經費對市府及公所來說財政負擔稍重，因此他也積極向中央爭取由前瞻預算補助，挹注總工程經費五成，以協助地方發展。事實上，近年已陸續爭取近1億2000萬前瞻預算挹注中和6項道路品質提升計畫。