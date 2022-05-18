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新北公車搭乘人數少一半 業者恐減班次

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
疫情延燒，搭乘人數銳減5成，公車業者已經在考慮是否要申請減班次。圖／台北客運提供
疫情延燒，搭乘人數銳減5成，公車業者已經在考慮是否要申請減班次。圖／台北客運提供

新北市往年公車單日平均運量約78萬人次，去年單日平均搭乘人次僅剩下60萬，三級警戒期間更剩下40萬人次，班次也縮減3成。近期疫情更加嚴峻，5月搭乘人次又減少至40萬人次。

新北市交通局表示，以目前情況來看，接下來公車業者可能會來申請減班。業者回應，目前仍在評估，若真的減班，也會以離峰為主。

2020年疫情控制得宜，民眾生活方式與往常相差不多，每日平均搭乘人次為78萬人次，不過去年疫情爆發，在5月三級警戒期間，運量更是大減，公車業者也向新北市府申請減班，從每個月60萬車次減少至40萬車次，直到警戒結束後才恢復回60萬車次。

新北市交通局表示，今年疫情再起，運量在5月大幅下滑，平均每日搭乘人次剩下40萬人次，幾乎是往年的一半，預期近期可能會有公車業者來申請減少班次。

張小姐表示，去年疫情期公車業者大減班次，他當時等公車經常等到天荒地老，就連在熱鬧的蘆洲都還還曾經等過1個小時才等到公車，相當擔心現在公車又會再減班次，重演去年的等車惡夢。

新北市議員廖宜琨表示，去年是封城狀況，今年政府政策是走向共存，公車業者有社會責任，不是完全的營利事業，且他們還能拿市府補助，希望他們不要為了營收，降低對民眾的服務品質。

廖宜琨指出，公車業者人力成本應是固定的，每個月都還要發放月薪給司機，若真的希望節省成本，可以依照數據分析，變換車種，將大車換成小車，減少耗油來降低成本。否則民眾本來等半小時的車又要變成等一小時，一定會引起民怨。

台北客運總經理李建文表示，公司目前仍在評估是否要向市府申請減班，但如果真的減班，會盡量做到尖峰時刻不變、離峰減班，以不影響民眾上班為主。

李建文解釋，公司並沒有小車，所以難以使用小車替代方案，加上現在台北客運、首都客運、三重客運、大都會客運各家公司平均都有7、80名司機確診，人力也是短缺，要完全維持原本的班次的確有些困難，但他們保證減幅不會超過去年，會盡量維持量能，服務市民。

公車 疫情

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