確診死亡火化數遭疑有落差 北市殯葬處：因從寬認定

台北市議員鍾小平指出，確診死亡火化數疑有落差。北市殯葬處今天表示，與衛生局通報數有落差，主因從寬認定確診或PCR陽性都算，死亡證明書為確診，就被列為確診死亡火化。

國民黨籍台北市議員鍾小平及市議員擬參選人林杏兒今天在議會開記者會，鍾小平說，接獲業者陳情，確診死亡火化數疑有落差，調資料發現，5月1日至16日，中央公布確診雙北市死亡數有232例，其中台北市52例，認為中央公布數據與實際狀況有差別。

出席記者會的北市衛生局官員表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡火化數有落差，是因殯葬管理處統計數據是含快篩陽性及未設籍北市等。但鍾小平認為，衛生局提到殯葬處死亡確診火化數是包含其他縣市，但不可能落差2倍多。

出席記者會的北市第二殯儀館長劉瑞隆指出，針對確診者火化流程都是按醫院開死亡證明書，證明書與COVID-19有關死者會盡快火化，且安排在晚間至隔天清晨，近期平均一天約10幾具遺體，跟去年高峰期差不多。

北市殯葬管理處長陳冠伶接受媒體電訪說，確診火化死者認定為死亡證明書提到是確診或核酸檢測（PCR）陽性都算，且有從寬認定，若民眾因車禍等原因過世，生前確診，也會列為確診死亡火化數。

她表示，與北市衛生局通報確診數有落差，是因定義不同，確診者火化時間安排晚上8時至隔天上午6時。