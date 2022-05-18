視察診所居家照護問診情形 侯友宜給基層醫護打氣

新北市長侯友宜今天前往新莊區聯安診所為第一線基層醫護打氣，了解居家照護視訊診療運作情形。侯友宜說，他感謝新北市976家基層診所，承擔起居家照護及相關政策變動，雖然新北醫療量能沒有那麼足，不論大小醫院、基層診所、衛生所、行政團隊全力以赴，守護新北市民的健康。

新冠肺炎疫情延續2年多，新北市政府從2020年起偕同新北市醫師公會招募診所醫師與護理人員，組成「新北基層診所防疫隊」。今年本土疫情升溫，新北市4月14日起啟動居家照護，由12家核心醫院偕同620家基層診所提供健康評估、遠距照護諮詢、視訊診療服務。透過視訊診療，由醫師評估用藥，家屬代理人至醫療機構繳費、過卡領藥或由藥師送藥到宅服務。

侯友宜表示，今天是快篩陽等同確診，65歲以上長者經過醫師診斷，就能夠快速地給藥，預防中重症。今天他來了解基層診所的狀況，診所除了每天承擔近4千件的居家照護，還有今天啟動的65歲以上快篩陽即時給藥，了解遠距醫療的視訊診斷，以及配合如何給藥到底有沒有順暢。

新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，目前新北市共有976家基層診所為市民提供通訊診療服務，並持續增加中，有就醫需求民眾皆可使用，5月12日起，3大類民眾（居家隔離、居家檢疫及自主防疫）快篩陽性者，可迅速透過視訊診療，由醫師評估確認快篩陽性結果，若判定確診後，接續安排收治治療，由醫療團隊提供居家照護服務。