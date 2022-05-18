快篩劑短缺 樹林濟安宮捐1萬5000劑給新北市府

本土確診病例暴增，快篩劑需求增加，新北市議員廖宜琨響應好日子愛心大平台，媒合樹林濟安宮在今日上午捐贈1萬5000個快篩試劑給新北市府，由市長侯友宜代表接受，盼能轉送給需要的身心障礙機構。

濟安宮2016年就捐贈新北市政府1輛福斯復康巴士及義消訓練經費；去年6月因疫情尚未趨緩時，又捐贈新北市消防局第五救災救護大隊全套式防護衣為4500套、3M防毒面罩100套等各式防疫耗材捐贈價值147萬元。

濟安宮董事長陳黃綠妹表示，新冠肺炎肆虐，為讓有迫切需要快篩劑的民眾，能有管道快速取得快篩試劑，決定捐贈1萬5000劑快篩試劑，價值高達225萬元，期盼能為防疫盡一份心力，讓台灣趕快度過難關，恢復正常生活。

侯友宜表示，今年疫情嚴峻，中央又徵收快篩劑，導致供不應求，新北市許多身心障礙機構因服務對象都是弱勢族群，致第一線的機構同仁及服務對象快篩劑短缺，感謝廖宜琨的媒合及樹林濟安宮慷慨解囊。

廖宜琨說，台灣疫情不斷擴大，新北更是重災區，弱勢族群更需要特別的關懷與支持，感謝濟安宮的義舉，希望藉此能拋磚引玉，號召各界一起來共襄盛舉。

社會局長張錦麗表示，今年疫情嚴峻，已陸續接獲各界善心人士、企業、宮廟響應防疫基金及物資，今年截至5月12日止，防疫基金獲捐贈6129萬元，將全力支援一線防疫工作及弱勢家庭。