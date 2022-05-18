解決塭仔圳難題 新北動保處長獲侯友宜肯定

新北市長侯友宜任內重大施政計畫，包括整頓五股垃圾山及泰山塭仔圳，兩處長達數十年遭違章鐵皮佔據，區域內凌亂不堪成為治安死角。目前垃圾山已成景觀公園，塭仔圳拆遷也已成一片空地，而兩處拆遷計畫所碰觸的難題，都包括區域內的犬隻安置，如今計畫順利完成，動保處長今上午獲新北市長侯友宜肯定。

新北市府今上午舉行市政會議，由動保處專案報告。新北市動保處為順利推動兩處更新計畫，先前順利將五股垃圾山內私人狗場移置，而今年4月泰山塭仔圳，則是遇到一間三合院內，屋主在內飼養達百隻犬隻及3隻貓，屋主認為3合院及犬隻都是其精神寄託，並不願配合搬遷，且屋主長期斷絕與外界交流，更讓塭仔圳拆遷倍增阻力。

由於三合院內髒亂不堪，犬隻多有皮膚疾病，楊淑方為達成侯友宜施政目標及秉持照顧動物健康，不厭其煩以耐心與屋主交流，終獲屋主同意將犬隻送置動物之家等處照料，總計移出百隻犬隻及3隻貓，並順利推動塭仔圳拆遷計畫。統計五股垃圾山約677廠家，完成犬隻植入晶片115隻。塭仔圳約4220廠家，完成犬隻植入晶片445隻並協助安置194犬隻。

由於楊淑方擔任處長期間，設立動物行動醫療站共計醫療2944隻、設立76間愛心認養小棧媒合認養5124隻寵物、成立全國第1個海洋救援先鋒隊、推動殯葬雞鴨登記制安養帶路鴨、路死犬貓善終3296隻、救援1萬1968隻犬貓及2萬540隻野生動物、捕蜂2萬4314件及抓蛇9409件、絕育1萬4714隻，成績有目共睹，今天上午新北市政會議，侯友宜極力讚揚。

侯友宜表示，楊淑方擔任處長非常用心，做很多動物保護至上12萬分感謝，處長接任後做事細心、溝通和諧、全心全意的熱誠、負起責任做好事情，用這樣的態度加上專業，帶著動保處表現非常亮眼。